Trenér na frontě, on v UFC. Válka? Rusů se nebojíme, říká zápasník

Situaci změnila únorová invaze ruských vojsk. Najednou nešlo bez výčitek odjet, druhý zápas v UFC Šolinjan kvůli válce zrušil a zapojil se do obrany země. Nestřílel, to ani neumí, pomáhal jinak. „Lidi se postavili za pravdu. Nevím, jak to skončí, ale Ukrajina každým dnem vyhrává,“ věří.

On sám postupem měsíců řešil nepříjemné dilema. Co s kariérou? Jako profesionální sportovec bez zápasů nevydělá peníze, díky nimž může doma pomoct.