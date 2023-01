Ve veltru jsem králem já. Lohoré se Kincla nemůže dočkat, chce odvetu

V pražské O2 areně to 30. prosince na turnaji Oktagon 38 dopadlo o poznání lépe. S českou nadějí Matúšem Juráčkem se vypořádal v úvodu třetího kola.

Účastníci pyramidy Ze šestnácti jmen veltrové váhy do 77 kilogramů už fanoušci znají deset. V pyramidě se rozdělí milion eur. První nasazenou osmičku tvoří: David Kozma

Patrik Kincl (pokud neodstoupí, aby se utkal s Vémolou)

Leandro „Apollo“ Silva

Bojan Veličkovič

Maté Kertész

Christian Eckerlin

Christian Jungwirth

Kaik Brito Z nenasazené osmičky, z níž vzejdou soupeři pro prvních osm, jsou zatím známi: Samuel Krištofič

Alex Lohoré

Pravým hákem ho knokautoval a vysloužil si vstupenku do nového projektu. V pyramidě Tipsport Gamechanger o miliony korun má navíc šanci znovu nastoupit proti Kinclovi. I ten by se jí totiž mohl zúčastnit.

Jak moc vás odveta láká?

Nemůžu se jí dočkat. Rozhodně mám Kincla v hlavě a snad se s ním potkám a dojde na odplatu.

Co bylo v září špatně? V Brně vás porazil do dvou minut.

Nevím, nevím... Doteď nad tím přemýšlím. Pořádně jsem se do zápasu nedostal, to se občas stane. Vstoupíte do klece a nemáte svůj den. Možná jsem špatně trénoval, možná jsem dostatečně nespároval. Teď už na tom nezáleží, je to minulost. Poučil jsem se z ní.

S Kinclem jste zápasil ve střední váze do 84 kilogramů. Jak se cítíte zpátky ve veltru?

Jsem tu král. Těžko říkat cokoliv dalšího. Do střední váhy jsem šel možná proto, že to byla výzva, ale rozhodnutí to bylo špatné. Patřím do kategorie do 77 kilo.

Udělal jste chybu?

Chybu ne, protože jsem se poučil a zlepšil. Je to prostě část mé cesty.

Pokud byste v pyramidě na Kincla narazil, co by bylo jinak?

To neumím říct, ale určitě bych se lépe připravil.

Jak nadšený jste z výhry nad Juráčkem?

No hodně. Potěšilo mě to. Mám za sebou dlouhou přípravu, shazování kilogramů bylo trochu těžší, ale nakonec jsme to zvládli. I v přípravě se dařilo, naučil jsem se hodně nových věcí, které mi pomohly. A nemůžu se dočkat dalších.

Co to shazování?

Každý přece miluje jídlo! Týdny jsem nejedl tak, jak bych si přál. Ale najal jsem si výživového poradce, abych se stravoval správně. Hned jsem cítil rozdíl. Taky jsem přidal nové tváře do týmu, učím se u Brada Picketta, toho lidi můžou znát z UFC, bojoval tam několik let. Dodal vše, co jsem potřeboval.

Podívejte se, jak Lohoré porazil Juráčka: