Pískot diváků? Ať mě klidně nenávidí, řekl Mikulášek. A těší se na řízek

Podruhé zápasil v O2 aréně, podruhé mohl slavit. V boxerském souboji na turnaji Oktagon 38 vyhrál Václav „Baba Jaga“ Mikulášek na body.

Byť to nebyla zrovna atraktivní podívaná. Nejdřív „objímání“, poté pár nefér úderů. Třeba ve třetím kole, když sudí přerušil zápas, Mikulášek nečekaně seslal soka k zemi.

Největším stadionem v Česku, kam dorazilo zhruba 20 tisíc lidí, zněl pískot.

Proč se vám nepodařilo dát Gáborovi K.O.?

Moc jsem přemýšlel, zbytečně tlačil. Byly tam údery, které jsem nemusel dávat. A když jsem ho trefil čistě na spodek, chyběly čtyři vteřiny do konce. Kdyby to bylo v průběhu zápasu, byl by konec. Bohužel... I tak to byl ode mě dominantnější výkon. Jen jsem zbytečně předvedl faul. Někdy to člověk neudělá naschvál, v zápase přemýšlíte jinak. Bohužel děláme sport, v němž chceme ubližovat. Není to balet, hokej, tenis, fotbal, my si jdeme ublížit.

Gábor řekl: Fauly by ho měly mrzet. Mrzí vás?

Samozřejmě, šlo to bez nich. V prvním kolo zkusil Gábi všechno, trefil mě, překvapilo mě to. Pak už ne, dělal totéž, každý jeho úder byl hák a já byl připravený.

Gábor Boráros: „Byly tam nějaké fauly, velkou vědu z toho ale nedělám. Pro mě to nebyl problém. Spíš bych měl otázečku na vás, publikum. Jsme velmi vděční, že jste všichni tady. Proč ale za ten výkon neumíte taky trochu poděkovat? My od vás nechceme slyšet ‚fuj, fuj, fuj‘. Vždyť jsme tu kvůli vám. Tak nejdřív pojďte a sami se ukažte.“

Diváci na vás po zápase opět pískali.

To je jedno, klidně ať na mě bučí, stejně na mě zas přijdou, nebo si zaplatí PPV (platba za shlédnutí online). Ať mě nenávidí, já jsem Baba Jaga, budu tady dál.

Jak pískot vnímáte, neštve vás to?

Ne, oni jsou ti, co na mě přijdou. Oni chodí na mě, ne já na ně. Je mi to jedno. Někteří dnes bučí a zítra mi budou fandit a naopak. Vždycky musí být někdo, koho lidi nenávidí, někdo špatný.

Jak vám šlo shazování váhy během vánočních svátků?

Bylo to hrozné. Musel jsme shodit za dvacet dní čtrnáct kilo, Ondra (Novotný) mi dal zápas na poslední chvíli. Těžké to bylo. Vánoce jsem neměl žádné, přítelkyně odjela domů k rodičům, což jsem chápal. V mém stavu bych sám se sebou taky být nechtěl.

Bude tedy opožděné vánoční cukroví?

Ano, cukroví, řízek, všechno. Těším se.

Blíží se nový rok, dáváte si nějaké předsevzetí?

Určitě bych chtěl nějaké věci v mém životě změnit, posunout se dál.