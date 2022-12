Macek na Oktagonu 38 padl v prvním kole, neuspěl ani Juráček a Škvor. Slaví Mikulášek

Poslední turnaj organizace Oktagon MMA v roce 2022 měl mít původně jiný hlavní tahák - souboj Karlose Vémoly a Patrika Kincla o titul ve střední váze. Duel se však kvůli zdravotním potížím „Terminátora“ neuskutečnil.

Co se tedy v zaplněné O2 aréně dělo?

Losene Keita porazil už čtyři slovenské zápasníky, tím posledním byl Milan „Minči“ Paleš. Vyrovnaný zápas veltrové váhy skončil remízou, a tak přišlo na řadu rozhodující kolo, v němž byl silnější Keita.

Losene Keita

„Červenobílá síla,“ neslo se O2 arénou během napínavého duelu Matúše Juráčka, velkého fanouška fotbalové Slavie, proti favorizovanému francouzskému bijci. Avšak ani podpora publika mu k výhře nepomohla. Zápas ovládl Alex Lohoré a uštědřil tak českému zápasníkovi první porážku.

V kleci dominoval i další Francouz. Jorick Montagnac si v boxerském souboji do 86 kg poradil tuze rychle s Danielem Škvorem. Už po 38 vteřinách trefil parádní pravý hák a bylo rozhodnuto.

Matúš Kohout uspěl v duelu polotěžké váhy pod pravidly MMA, Jan Malacha zdolal jednomyslně na body: „Teď jsem připravený na zápas o titul.“

Momentka ze zápasu Václava Mikuláška s Gábore Borárosem.

Václav Mikulášek se utkal v boxerském souboji s Gáborem Borárosem, a přestože to nakonec nebyla zrovna kvalitní podívaná, „Baba Jaga“ slavil výhru na body. „Omlouvám se, jestli se to někomu nelíbilo. Omlouvám se Gáborovi za ty dva fauly. Mrzí mě to, ale chtěl bych poděkovat všem, co na mě přišli,“ řekl Mikulášek.

Už v prelims části večera nastoupil Matěj „Money“ Peňáz, který porazil ve střední váze pod pravidly MMA Brazilce Joela Dos Santose v prvním kole na K.O. A řekl si o souboj s Vlastem Čepem na dubnovém Oktagonu.

Organizace Oktagon MMA zároveň poslední den v roce oznámila expanzi do další evropské země - po Německu zamíří do Velké Británie. Příští galavečer organizace Oktagon se uskuteční 11. února v Mnichově.