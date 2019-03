Bauerův tým se chystá na Vasův běh. Ať jsme hodně vidět, přeje si šéf

Prestižní seriál dálkových běhů bude pokračovat po třech týdnech od Jizerské 50, na které Kateřina Smutná brala druhé místo. Jednička týmu od té doby zvládla ještě jeden start - přímo na trati Vasova běhu, když v sobotu absolvovala Tjejvasan, největší ženský lyžařský závod na světě. Skončila třetí za Švédkami Norgrenovou a Korsgrenovou a poslední týden se připravuje v místě nedělního závodu.

„Pro Katku je to už standardní režim před Vasákem a já věřím, že o stupně bude bojovat i v neděli. Poslední závody jela výborně, tak doufám, že se udrží na téhle vlně. Půjde ale o dlouhý závod, nasčítávají se při něm i různé zdravotní problémy. Takže si přeju, aby Katku hlavně nic netrápilo,“ připomíná zdravotní trable Smutné v letošní sezoně šéf týmu Lukáš Bauer. Před Jizerskou 50 postihly českou závodnici žaludeční problémy, při Marcialonze bolesti ruky a na začátku sezony ji trápila záda.

Zdravotní potíže se před Jizerskou 50 nevyhnuly ani Iljovi Černousovi, který závod v Česku musel kvůli nemoci vynechat. Do seriálu Visma Ski Classics se tak vrací po pětitýdenní pauze. „Naskočit rovnou do devadesátikilometrového Vasáku bude hodně obtížné, ale věřím, že se mu podaří být do dvacítky, což by byl super výsledek,“ přeje si Bauer.

Ve Švédsku bude spoléhat také na výkony Alexise Jeanneroda a Jana Šraila. „Alexis jezdí celou sezonu ve velké pohodě, určitě přináší ovoce, že se rozhodl specializovat jen na dálkové běhy. Poprvé se v takové situaci vydá na Vasák a bude chtít zajet co nejlépe. Kdyby byl do desítky, byla by to samozřejmě bomba,“ poukazuje Bauer i na aktuální umístění francouzského závodníka v celkovém pořadí seriálu, kde mu patří právě desátá příčka.

„Chtěl bych, abychom jako tým byli v neděli hodně vidět. Loni se ukázal Honza Šrail v téměř šedesátikilometrovém úniku, což se mu povedlo parádně. Já k Vasově běhu přistupuju jako k vrcholu sezony, je to největší závod, který můžeme jet. I proto jsme na místě dlouho dopředu, Honza s Alexisem od víkendu, Katka ještě o něco déle, polovina servisu přijela do Švédska v pondělí. Trochu potíž může být s měnícími se podmínkami, kdy po teplém počasí hlásí citelné ochlazení a možná i sněžení. Tak uvidíme, jak to bude vypadat v neděli,“ dodal.

Jisté je, že do Vasova běhu nezasáhne hned polovina eD system Bauer Teamu. Chybět bude Roxane Lacroixová, která se soustředí na nadcházející Engadin Skimarathon - jediný závod volnou technikou v harmonogramu letošního ročníku Visma Ski Classics.

„Roxana je skvělá bruslařka, až do loňska absolvovala i řadu skatových závodů a má šanci na dobré umístění. Proto jsme se rozhodli, že Vasák vynechá. Smysl by neměl tak dlouhý závod ani pro mladou Terku Tvarůžkovou. Dvojice Poláků Jan Antolec, Pawel Klisz pak pojede největší polský závod Bieg Piastów. Chceme, aby se předvedli doma a navázali na skvělé loňské výsledky, kdy Honza byl druhý ve fotofiniši a Pawel pátý,“ vysvětluje Bauer.

Kvarteto závodníků na trati legendárního švédského závodu skýtá i jednu výhodu – větší prostor pro každého z nich ze strany servisu. „Občerstvování na Vasáku je alfou a omegou, je tam víc než 20 občerstvovaček a každá minela v tomto ohledu může být problém,“ uvědomuje si i Bauer, který opět povede servisní tým, tentokrát do 95. ročníku Vasova běhu, který startuje v neděli ráno.