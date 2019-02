Křeče Smutné. Nevěděla jsem, jestli vůbec dojedu, přiznala lyžařka

Startovní pole mužské i ženské kategorie roztrhalo hned první stoupání na Kneipu a ve vedoucích několikačlenných skupinkách nechyběli zástupci eD system Bauer Teamu – Kateřina Smutná brala na první vrchařské prémii 2. místo, Alexis Jeannerod byl šestý. Zatímco muži přijeli v desetičlenné skupině i na sprinterskou prémii v polovině závodu, ženské vedoucí trio se rozrostlo na sedm lyžařek.

Pak ale začala ženám opět vládnout nejsilnější trojice – Norgrenová, Korsgrenová a Smutná. I ta se ovšem po druhé vrchařské prémii na Smutné louce začala trhat. Nejdřív odpadla vedoucí žena seriálu Britta Johanssonová Norgrenová a pak zaútočila Lina Korsgrenová i na Kateřinu Smutnou. Švédka si s přehledem dojela pro své premiérové vítězství na Jizerské 50, česká závodnice brala stejně jako loni druhé místo.

„Jsem absolutně, maximálně spokojená! Myslím, že mě zachránily lyže, protože ke konci, asi 10 kilometrů před cílem, jsem měla takové křeče, že jsem nevěděla, jak dojedu. To všechno po žaludečních problémech, co jsem v týdnu měla. Po tom všem jsem s druhým místem opravdu maximálně spokojená. Chtěla jsem být na bedně, a to se mi povedlo,“ radovala se Smutná v cíli.

„Před Katkou nezbývá než smeknout. Ve středu mi řekla, že ji přepadla střevní chřipka a není schopná lyžovat. To, jak zvládla dnešní závod, a že dojela pro senzační druhé místo, opravdu klobouk dolů. Pro nás je stříbro skvělé a po těch komplikacích je to skoro víc než vítězství,“ neskrýval radost ani šéf týmu Lukáš Bauer.

Jeannerod v elitní desítce

Mezi muži bojoval od začátku o výborné umístění další člen jeho týmu, Alexis Jeannerod. Ve vedoucí skupině se udržel i ve druhém náročném stoupání, které ji zúžilo na osm jmen. Pár kilometrů před cílem přibyla další, i tak ale dokázal francouzský závodník hájící barvy eD system Bauer Teamu udržet elitní desítku, kterou při své premiéře na Jizerské 50 uzavíral.

„Byl to těžký závod, na konci navíc začalo sněžit, což byla škoda, protože se k nám do skupiny přidali ještě další dobří závodníci a finišovalo se ve velkém počtu. Já jsem ale spokojený jak s dnešním výsledkem, tak s celou letošní sezonou,“ přiznal muž, který si v seriál Visma Classics připsal třetí umístění v top 10 za sebou.

„Výsledek Alexise je skvělý! Určitě se projevuje, že se už plně koncentruje na dálkové běhy a je super, že to u nás nestojí jen na jednom nebo dvou jménech. Dneska to byl obrovsky těžký závod pro servismany a já musím přiznat, že se nám úplně nepodařilo výborně připravit lyže právě Alexisovi a Honzovi Šrailovi, ty na to trochu doplatili. Mrzí mě to zvlášť po předchozích závodech, kdy jsme měli lyže dobré,“ litoval Lukáš Bauer po závodě, ve kterém postrádal nemocného Ilju Černousova.

Přesto v nejrychlejší desítce nechyběla ani další členka Bauerova týmu Roxane Lacroixová, která obsadila 9. místo. Tereza Tvarůžková doběhla při své premiéře na Jizerské 50 na 16. příčce, Jan Antolec, Jan Šrail a Pawel Klisz se seřadili od 27. do 31. místa.

Seriál dálkových běhů Visma Ski Classics teď čeká třítýdenní pauza, pokračovat bude dalším legendárním závodem 3. března, kdy se běží 90kilometrový Vasův běh.