Jizerská padesátka: Smutná druhá, prvně vyhráli Korsgrenová a Nygaard

Jizerská padesátka závod Ski Classics v dálkovém běhu na lyžích v Bedřichově Muži: 1. Nygaard 2:08:09,0, 2. Gjerdalen (oba Nor.) -0,3, 3. Luusua (Fin.) -0,6, 4. Fjeld -0,9, 5. Pedersen -1,8, 6. Östensen (všichni Nor.) -1,8 ...14. Řezáč -1:00,6, 18. Štoček -1:20,5, 20. Ročárek (všichni ČR) -1:56,8.

Průběžné pořadí: 1. Nygaard 779, 2. Gjerdalen 680, 3. Eliassen (Nor.) 645, 4. Pedersen 533, 5. Östensen 476, 6. Kardin (Švéd.) 475, ...26. Řezáč 206, 30. Šrail (ČR) 174, 31. Ročárek 173. Ženy: 1. Korsgrenová (Švéd.) 2:27:22,2, 2. Smutná (ČR) -1:13,5, 3. Johanssonová Norgrenová (Švéd.) -2:04,6, 4. Boudíková -3:44,7, ...8 Grohová (obě ČR) -8:01,9.

Průběžné pořadí: 1. Johanssonová Norgrenová 850, 2. Smutná 735, 3. Korsgrenová 695, 4. Slindová 585, 5. Gjeitnesová (obě Nor.) 509, 6. Mohlinová (Švéd.) 490, ...10. Boudíková 351, 16. Grohová 221.