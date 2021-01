Čtvrtá Ledecká: Předtím jsem na této sjezdovce nejela, cením si toho o to víc

V prvním tréninku na sjezdovce Karla Schranze byla šestnáctá, ten druhý vyhrála a v sobotním závodě obsadila čtvrtou příčku.

Šest setin od pódia. Ledecká byla ve Svatém Antonu čtvrtá ve sjezdu Zpravodajství a výsledky

„Mám z jízdy samozřejmě radost, byla skvělá,“ líčila Ledecká pro agenturu, která ji zastupuje. „I tak si ale myslím, že je pořád co zlepšovat.“

Za vítěznou Italkou Sofií Goggiaovou zaostala o 1,10 sekundy, od třetího místa Američanky Breezy Johnsonové ji dělilo pouhých šest setin.

I tak byla Češka spokojená.

„Z těch tří jízd, co jsem tu měla možnost jet, byla tahle ta nejrychlejší. Sice to na pódium nestačilo, ale jsem spokojená. Myslím, že jsem se zase o kousek zlepšila,“ popisovala.

V neděli ji ve Svatém Antonu čeká ještě super-G. Bude v něm chtít zopakovat předchozí triumf z Val d´Isere?

„Co myslíte?“ prohodila se smíchem.

O čem ještě Ledecká hovořila?

O jízdě vítězné Italky Goggiaové:

Bohužel jsem Sofii neviděla jet, protože jsem se připravovala na start. Určitě to ale s kluky rozebereme a doufám, že najdeme nějaké věci, které můžeme použít do mých jízd. Podle času to musela být skvělá jízda a já se těším, co se naučím nového.

O zkušenostech se Svatým Antonem:

Jela jsem tady závody kategorie FIS. Bylo to ale před čtyřmi lety, na protějším kopci a navíc to byl slalom, který se jel v úplné mlze (Ledecká v něm byla čtvrtá a první). Takže s touto sjezdovkou jsem žádnou zkušenost neměla, a proto si toho cením ještě o trochu víc.

Ester Ledecká na trati sjezdu ve Svatém Antonu.

O vydařených trénincích:

Určitě byly tréninky hodně důležité. Bylo to poprvé, co jsem na této sjezdovce jela, je důležité, poznat každou vlnu. Myslím, že se nám to povedlo a že jsme našli dobrou linii. Stále je samozřejmě co zlepšovat, ale jsem ráda za tuto novou zkušenost.

O pocitech ze sjezdovky:

Vzhledem k tomu, že jsem se za tři dny dokázala dostat na čtvrté místo, si myslím, že jsme se se sjezdovkou docela skamarádily. Každý den jsem se zrychlila, takže z toho mám radost.

O svých vyrovnaných výkonech:

Samozřejmě to je přesně to, o co se snažíme. Chceme držet kontakt se špičkou, to je to důležité a o to se budu snažit i nadále.

O vánočních svátcích:

Byla jsem doma bez lyží akorát pět šest dní. Myslím, že jsem je strávila skvěle, hlavně jsem dostala spoustu dárků, takže jsem byla tenhle rok strašně hodná. Doufám, že si to podržím i v tomto roce.