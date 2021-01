12:00

Je to už pět let, co od svého bratra Ondřeje přesedlal jako trenér k Ester Ledecké. Dovedl ji k olympijskému zlatu v Pchjongčchangu i dvěma triumfům v závodech Světového poháru. S českou superhvězdou tráví Tomáš Bank většinu roku. Jaké to je?