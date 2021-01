Ledecká: Nejtěžší super-G, spíše než jízda to byl boj o holý život

V minulé sezoně se Ledecká v super-G prosadila nejlépe právě na šesté místo, v aktuálním ročníku má zatím na kontě vítězství z Val d’Isere a zmíněnou šestou pozici ze Svatého Antonu.

I vzhledem ke kontextu uplynulé sezony hodnotí česká lyžařka tento výsledek pozitivně.

ZPRAVODAJSTVÍ ze super-G ve Svatém Antonu

„Šesté místo je skvělé, a to hlavně z toho důvodu, že loni to byla v super-G moje nejlepší pozice a letos zatím nejhorší. Doufám, že nejhorší také zůstane,“ uvedla pro agenturu, která ji zastupuje.

Přestože se Ledecká nevyvarovala chyb, se záludnou tratí popasovala obstojně. Na rozdíl od 18 konkurentek, které závod nedokončily.

O čem ještě Češka po závodě hovořila?

O problémech soupeřek: „Dívala jsem se na holky ze startu, některé brány se mi podařilo okoukat a pak jsem je zajela lépe. Bylo dobré, že jsem věděla, že některé více vynášejí, takže jsem na to byla více připravená. Ale když tam přijedete na vlastní pěst, tak je to ještě o kousek jiné.“

O náročné trati: „Trať byla opravu hodně těžká a různorodá, všechny holky s ní měly problémy. Možná to bylo to nejtěžší super-G, které jsem kdy jela, rozhodně bylo jedno z nejtěžších. Ale super-G je taková disciplína, máte jen prohlídku a pak se do toho pustíte rychlostí, která je dost často přes 100 kilometrů za hodinu. A při prohlídce, kterou jedete krokem, se dost blbě odhaduje, kde a jak to vynese a jak rychle budete muset zatížit lyži do další zatáčky.“

O startovním čísle 19: „Na jednu stranu bylo výhodné, mohla jsem trať trochu okoukat, na druhou ale už byla dost rozsekaná, protože holky právě v těch těžkých místech hodně tlačily do lyží.“



Další program Ledecké Ledecká se nezúčastní úterních závodů na snowboardu v Bad Gasteinu, znovu tak půjde do akce v Crans Montaně, kde jsou v plánu dva sjezdy na lyžích (22. a 23. ledna) a super-G (24. ledna).

O svém zaváhání: „Měla jsem jasný plán, co po ice fallu budu dělat, hned jsem chtěla zatížit levou lyži. Nicméně když jsem tam přijela, tak se mi ten plán úplně nepovedlo uskutečnit. V hlavě jsem si to představovala snad tisíckrát, ale nepovedlo se to tak, jak bych chtěla. Na lyži jsem stoupla moc pozdě, měla jsem ji blbě zatíženou a pak mě to odneslo až někam do háje. Od té doby to byl spíš než jízda trochu boj o holý život.“



O přínosu do dalších závodů: „Jsem ráda, že jsem závod dokončila, protože takové super-G mi dají nejvíc zkušeností, nic takového nemáme možnost trénovat. Proto je skvělé, že jsem tu mohla být a že teď budu mít další zkušenosti do dalších super-G a myslím, že mi to hodně dá.“