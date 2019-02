Sdruženář Graabak využil absenci Riibera a triumfoval v Lahti

Závod SP v severské kombinaci v Lahti 1. Graabak (Nor.) 24:39,8, 2. A. Watabe (Jap.) stejný čas, 3. Seidl (Rak.) -15,6, 4. Björnstad -32,3, 5. Krog (oba Nor.) -35,0, 6. Herola (Fin.) -37,1, 7. Gruber (Rak.) -38,2, 8. Hirvonen -49,1, 9. Mutru (oba Fin.) -56,6, 10. Denifl (Rak.) -59,7.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber (Nor.) 1258, 2. A. Watabe 774, 3. Rydzek (Něm.) 761, 4. Rehrl (Rak.) 755, 5. Geiger (Něm.) 731, 6. Seidl 729, ...34. Portyk 86, 61. Vytrval (oba ČR) 5.