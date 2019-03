Ital Paris potvrdil výhrou ve finále celkový triumf v super-G

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra) Superobří slalom Muži:1. Paris (It.) 1:20,42, 2. M. Caviezel (Švýc.) -0,15, 3. Kriechmayr (Rak.) -0,44, 4. Jansrud (Nor.) -0,58, 5. Innerhofer (It.) -0,70, 6. Mayer (Rak.) -1,02, 7. Sejersted -1,14, 8. Kilde (oba Nor.) -1,23, 9. Feuz (Švýc.) -1,25, 10. Walder (Rak.) -1,27. Konečné pořadí super-G (po 7 závodech): 1. Paris 430, 2. Kriechmayr 346, 3. M. Caviezel 324, 4. Jansrud 316, 5. Kilde 299, 6. Mayer 295. Průběžné pořadí SP (po 36 z 38 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1508, 2. Pinturault (Fr.) 999, 3. Kristoffersen (Nor.) 988, 4. Paris 950, 5. Kriechmayr 739, 6. Feuz 722, ...150. Zabystřan (ČR) 4.