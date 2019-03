Shiffrinová má malý glóbus za super-G, v Soldeu jí stačilo čtvrté místo

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra) Superobří slalom: Ženy:

1. Rebensburgová (Něm.) 1:23,91, 2. Tipplerová (Rak.) -0,15, 3. Brignoneová (It.) -0,34, 4. Shiffrinová (USA) a Schmidhoferová (Rak.) obě -0,44, 6. Fluryová (Švýc.) -0,52, 7. Goggiaová (It.) -0,56, 8. Lieová (Nor.) -0,68, 9. N. Fanchiniová (It.) -0,82, 10. C. Suterová (Švýc.) -0,85. Konečné pořadí super-G (po 6 závodech): 1. Shiffrinová 350, 2. Schmidhoferová 303, 3. Weiratherová (Licht.) 268, 4. Rebensburgová 257, 5. Mowinckelová (Nor.) 247, 6. Tipplerová 183, ...28. Ledecká (ČR) 45. Průběžné pořadí SP (po 33 z 35 závodů): 1. Shiffrinová 2004, 2. Vlhová (SR) 1235, 3. Holdenerová (Švýc.) 943, 4. Schmidhoferová 771, 5. Rebensburgová 769, 6. Brignoneová 764, ...51. Ledecká 129, 87. Capová 33, 120. Dubovská (obě ČR) 8.