Hvězdné války. Ženské lyžování zdobí duel Shiffrinová vs. Vlhová

dnes 11:55

Skoro se zdá, že už tvoří jeden spojený lyžařský organismus; že bez triumfů jedné by nebylo vítězství té druhé. Pojí je kupa medailí, i to ještě podstatnější – přístup. Co říkáte na to, že by si od vás prý Petra Vlhová nejraději vzala vaši tréninkovou morálku, píli, dřinu? Mikaela Shiffrinová se rozesměje: „Já bych vám o ní řekla totéž!“