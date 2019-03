Skvělá Shiffrinová se omlouvala Slovákům. A těšila se: Zkusím plzeň!

Pokud by se našel někdo, kdo by překřičel decibely z hrdel přítomných fanoušků, slušelo by se nahlas zvolat: Přepište dějiny! Mikaela Shiffrinová si ve Špindlerově Mlýně připsala 15. triumf v této sezoně Světového poháru – dosavadním rekordem bylo 14 výher Vreni Schneiderové z ročníku 1988-89.

Dívka, která se narodila v roce 1995 v americkém Vailu, mění historické tabulky často a ladně. Hlavně úvodní kolo slalomu bylo v jejím podání potěchou pro oči. „Riskovala jsem podle svých představ. Jsem spokojená s oběma jízdami, snažila jsem se ze sebe dostat maximum,“ pronesla.

Když tak činí, konkurence nestíhá. Shiffrinová dominuje. „Cítím se fakt dobře. Byly to úžasné dva dny; náročné počasí, ale bezva závody. Dneska jsem prostě lyžovala a užívala si to. Je prima, když jste toho schopní,“ vyprávěla. „Místní fanoušci náš sport fakt milují. Se vším deštěm a sněhem to nebyly nejlepší dva dny na to si vyjít a koukat na závody, ale oni byli šťastní a entuziastičtí. Projíždět cílem a slyšet takový dav, to je paráda.“

Ten byl tvořen z největší části Slováky. „Jasně, když to sem kvůli Petře mají tak blízko,“ kývla Shiffrinová. „Ale možná cítí, že jsem taky trochu jejich. Tahle podpora je úžasná. Nechodí to tak vždycky: někdy je lidí málo, nebo jen fandí domácím. Tady to bylo cool. Spousta fanoušků, z mého pohledu navíc ohromně féroví.“

Už tak mimořádnou sezonu může ještě vyšperkovat při finále Světového poháru v Andoře. Do té doby má americký tým v plánu trénovat v Krkonoších a možná si po práci najít i čas na zábavu, vždyť nejlepší lyžařka současnosti oslaví ve středu 24. narozeniny.

Čím si v Česku přiťuknout? „Myslím, že bych měla zkusit plzeň. To je pro dnešek dobrá možnost,“ culila se Shiffrinová s vidinou vítězného drinku. „Jinak toho na narozeniny moc nepotřebuju. Uvidím přítele a rodiče. A za chvíli se vrátím domů do USA, kde pozdravím i zbytek rodiny.“

To bude gratulací! Však si jich nyní zaslouží jako málokterá jiná sportovkyně planety.