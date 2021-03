Samková potřetí s globusem. Ovládla Světový pohár ve snowboardcrossu

Sedmadvacetiletá Samková a Moioliová měly před závěrečným kláním v čele pohárového pořadí shodně 350 bodů a obě se sešly ve finálové rozjížďce. Česká jezdkyně se dostala v první klopené zatáčce do vedení a už před sebe italskou soupeřku nepustila.

„Je to úžasné. Každý rok je to těžší a těžší, protože holky jezdí skvěle. Jsem tak šťastná, že se to povedlo,“ řekla Samková po dojezdu v televizním rozhovoru. Celkově zvítězila v SP také v letech 2017 a 2019 a s Moioliovou vládnou seriálu už šest let. Italka ovládla konečné pořadí v letech 2016, 2018 a loni.

Samková vyhrála v sezoně tři ze sedmi závodů, přemožitelky nenašla také v gruzínském Bakuriani a v italském středisku Chiesa in Valmalenco. Jednou byla třetí a dvakrát pátá. Navíc v sezoně získala bronz na mistrovství světa, kde Moioliová skončila druhá.

Ve Světovém poháru má olympijská vítězka ze Soči z roku 2014 jedinečnou bilanci, protože každý druhý start z 58 závodů proměnila ve stupně vítězů.

Mezi muži slaví vítězný hattrick v celkovém pořadí Rakušan Alessandro Hämmerle, který podobně jako Samková závěrečný závod vyhrál.