Snowboardcrossařka Samková byla ve druhém závodě v Bakuriani pátá

Světový pohár ve snowboardcrossu Bakuriani (Gruzie) Muži: 1. Visintin (It.), 2. Koblet (Švýc.), 3. A. Hämmerle (Rak.), 4. Sommariva (It.).

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 6 závodů): 1. A. Hämmerle 330, 2. Grondin (Kan.) 268, 3. De Blois (Niz.) 227. Ženy: 1. Bankesová (Brit.), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Guliniová (USA), 4. Moioliová (It.), 5. Samková (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 6 závodů): 1. Samková 350, 2. Moioliová 350, 3. Guliniová 282.