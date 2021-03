Samková v křišťálovém lesku: krušné období aspoň načas přebil úspěch

Ve švýcarském Veysonnaz neprohrála ani jednu jízdu. Ve čtvrtfinále si trať osahala, semifinále zvládla bez problémů a ve finále v přímém souboji o křišťálový glóbus porazila Michelu Moioliovou.

„Ve čtvrtfinále jsem se rozjížděla, ve finále se mi povedl nejlepší start, snažila jsem se dupat, co to šlo, ani jsem se neohlížela. Jsem ráda, že to tak dopadlo,“ líčila.

Italka Moioliová se k ní sice v závěru blížila, ale předjet českou hvězdu už se jí nepovedlo.

„Evka sice říká, že to bylo těsné vítězství, já s ní ale nesouhlasím, bylo to kontrolované vítězství. Po pádu v dnešním tréninku, kdy pak neměla šanci vyzkoušet si trať, se s ní seznamovala až v první jízdě. V druhé už jela jistě a ve třetí to byla její nejlepší jízda, jak bývá zvykem,“ pochvaloval si kouč Marek Jelínek.

„Před závodem jsem nespala úplně jak dudek, ale asi jsem se i tak vyspala dobře. Jsem ráda, že to tak dopadlo. Ani nevím, jaké jsem měla očekávání na sezonu, ale celkové vítězství ta očekávání přebila,“ spokojeně líčila Samková.

Česká snowboardcrossařka Eva Samková s křišťálovým glóbusem za prvenství ve Světovém poháru.

Tahle neustále veselá a bezprostřední dívka má přitom za sebou hodně krušné období.

Za poslední dva roky přišla o oba rodiče. Tatínek podlehl dlouhodobé nemoci, maminka zemřela nečekaně a náhle.

„Co mi pomohlo přežít? Přes léto jsme natáčeli druhou sérii cestopisného dokumentu, takže jsem se celý červenec a půlku srpna nezastavila. To bylo dobře, mohla jsem aspoň myslet na něco jiného. Pomohli mi i koně a hory. Udělala jsem si pár týdnů, kdy jsem nic nedělala, jen chodila po horách nebo jsem jen tak byla doma,“ popisovala.

Na snowboardu pak znovu našla chuť se rvát.

Proto je trojnásobnou královnou Světového poháru. Z celkových sedmi závodů této zimy třikrát vyhrála, jednou byla třetí a dvakrát pátá. A připočítejme bronz na mistrovství světa.

A její bilance ve Světovém poháru? Naprosto unikátní.

Při každém druhém startu z 58 závodů stála na stupních vítězů. Proto je už nyní ve svém stále mladém sportu podobnou legendou jako Martina Sáblíková v rychlobruslení.

„Evka je dneska nejlepší na světě. Nejlepší v celé sezoně, předvedla skvělý závěr. Jezdí nejlíp, co v životě jezdila. Před olympijskou sezonou je to dobrý. Být na startovní čáře vepředu je vždycky lepší než něco dohánět,“ usmívá se kouč Marek Jelínek.