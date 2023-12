Bennett nečekaně ovládl sjezd ve Val Gardeně, překvapil i dvacátý Zabystřan

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Val Gardena (Itálie) Muži - sjezd: 1. Bennett (USA) 1:23,80, 2. Kilde (Nor.) -0,03, 3. Odermatt (Švýc.) -0,05, 4. Allegre (Fr.) -0,13, 5. Crawford (Kan.) -0,32, 6. Babinsky (Rak.) -0,36, ...20. Zabystran (ČR) -0,70. Průběžné pořadí (po 3 z 41 závodů): 1. Odermatt a Schwarz (oba Švýc.) oba 160, 3. Feller (Rak.) 124, 4. Bennett 100, 5. Kilde 80, 6. Zubčič (Chorv.) a Kristoffersen (Nor.) oba 68, ...53. Zabystřan 11.