Zabystřan o nejlepším sjezdu kariéry: Boule a skoky mám rád, zúročil jsem to

„Za celý závod jsem strašně rád,“ usmíval se pětadvacetiletý Zabystřan. „Dvacáté místo je neskutečné. Doufal jsem, že dobrý výsledek třeba do třicáté pozice zajedu v pátečním superobřím slalom. Ale že tak skončím už teď?“

Ani on to nečekal.

Sedmdesát setin ztratil na další překvapení, amerického vítěze Bryceho Bennetta. A třeba do první desítky mu jich scházelo jen dvaadvacet.

„Zvládl to naprosto skvěle. První body ve sjezdu!“ chválil ho český šéftrenér Jan Fiedler.

Zabystřan těžil hlavně ze skvělé prostřední pasáže. Terénní vlny, boule, skoky, to je něco pro něj. Vedle alpského lyžování má totiž rád i skikros. Loni líčil, že by si v něm někdy třeba po sezoně rád i zazávodil.

„Myslím si, že je dobrou přípravou i pro super-G, při kterém člověk taky občas létá třeba čtyřicet metrů,“ říkal tehdy. „Mám tyhle pocity rád. Mám rád adrenalin, užívám si ho.“

Český lyžař Jan Zabystřan na trati sjezdu ve Val Gardeně.

Přesně tak v jeho podání vypadal i průjezd onou pasáží ve Val Gardeně. Zabystřan jí prolétl, na skocích ani na vlnách neztrácel. Zaznamenal zde šestý nejlepší čas ze všech.

„Sedělo mi to. Boule a skoky mám rád, tak jsem to tam zúročil,“ povídal.

Naopak si trochu vyčítal průjezdy úvodní a spodní částí svahu. „Myslel jsem si, že se mi nejvíc nepovedl spodek, ale nakonec jsem tam neztratil tolik. Takže spíš byl nejhorší vršek. Na něm ještě musím zapracovat. Možná musím zlepšit nájezd na první skok,“ zamýšlel se.

Ani tyto chybky ho ovšem nepřipravily o nejlepší umístění ve sjezdu v rámci Světového poháru. Šlo pro něj i o jeden z nejlepších seriálových výsledků vůbec. Jen v lednu v super-G v Cortině a kombinaci v Bormiu 2019 byl výš – devatenáctý.

Přitom jeho příprava na závody neprobíhala ideálně.

Stejně jako další sjezdaři se na svůj první start kvůli sněžení, větru či mlze pořádně načekal. Navíc dosud neodjel ani moc tréninkových jízd.

V Zermattu/Cervinii jeden oficiální trénink.

V Beaver Creeku dva.

Ve Val Gardeně jeden.

A to je vše. Závod žádný, zbytek hodin na lyžích strávil jen trénováním. „A pak, když přiletěl z Ameriky, tři dny ještě čekal ve Frankfurtu na věci, které mu nakonec ani nepřišly,“ dodával kouč Fiedler.

Jan Zabystřan během superobřího slalomu pro kombinaci na MS v Courchevelu

Zabystřan navíc v italském středisku předtím nikdy nestartoval. Takže na to, že zde odjel jen jeden oficiální trénink dost slušné, že?

„Je zde hodně míst, které si musíte hlídat. Ale chce to prostě pálit a jet dolů co nejrychleji,“ našel jednoduchý recept. „Je to italský sníh, moc neodpouští nějaké šoupání a tak. Ale trať byla dobrá, byla tvrdá i po tom, co sněžilo a pršelo.“

Už v pátek českého lyžaře čeká od 11.45 hodin další start – tentokrát superobří slalom, na který Zabystřan původně upínal svou největší pozornost. V sobotu se ve stejném čase pojede další sjezd.

„Nemyslel jsem si, že v něm budu startovat,“ říká o sobotním klání. „Priorita pro mě bylo super-G. Ale po takovém výsledku určitě pojedu i druhý sjezd.“

Po zastávce v Itálii se přesune domů a po vánočních svátcích ho ještě na konci letošního roku čekají rychlostní disciplíny v Bormiu. S dalšími závody počítá od devátého ledna ve Wengenu.

„Pak uvidíme. I podle výsledků se můžeme rozhodnout, jestli půjdeme víc do obřáků, do sjezdů… Času na rozhodování máme dost. Každopádně dám toho všechno,“ slibuje.

Po sjezdu ve Val Gardeně má na co navazovat.