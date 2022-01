Suterová dominovala ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu

Závod SP v Garmisch-Partenkirchenu Ženy - sjezd: 1. C. Suterová 1:40,74, 2. Fluryová (obě Švýc.) -0,51, 3. Hütterová (Rak.) -0,78, 4. Weidleová (Něm.) -0,82, 5. Delagová (It.) -0,85, 6. Reisingerová -0,92, 7. Rädlerová (obě Rak.) -0,94, 8. Hählenová (Švýc.) -1,02, 9. Gagnonová (Kan.) -1,05, 10. Scheyerová (Rak.) -1,14. Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. Goggiaová (It.) 400 b., 2. C. Suterová 331, 3. Siebenhoferová (Rak.) 278, 4. Johnsonová (USA) 240, 5. Puchnerová (Rak.) 231, 6. Weidleová a Nadia Delagová (Švýc.) obě 218, ...13. Ledecká (ČR) 123. Průběžné pořadí SP (po 26 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1026, 2. Vlhová (SR) 1009, 3. Goggiaová 769, 4. Hectorová (Švéd.) 682, 5. Brignoneová (It.) 672, 6. Siebenhoferová 547, ...29. Ledecká 204, 50. Dubovská (ČR) 108.