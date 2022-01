Mám spoustu rezerv, řekla Ledecká po pódiu ve sjezdařském „rodeu“

O čem ještě ve vyjádření pro média mluvila?

O návratu na stupně vítězů přesně na den po roce, kdy byla druhá ve sjezdu ve švýcarské Crans-Montaně. „Nevím, že to takhle přesně vyšlo. Já ani nevím, co je za den. Vím, že je sobota, protože jsou závody. Na stupních se mi ale samozřejmě líbí.

O pocitu z jízdy. „Celou dobu jsem si říkala, jak jedu blbě, a že dělám spoustu chyb. Dole se mi ale konečně povedla zajet ta linie, kterou jsme plánovali s Franzem a Tomasem (trenéři Franz Gamper a Tomáš Bank), takže mám radost a doufám, že oni budou mít taky, alespoň z té spodní pasáže.“

Sjezd Ledecké v Cortině d’Ampezzo:

ČT sport @sportCT Do roka a do dne. Ester Ledecká se ve sjezdu v Cortině vrátila na stupně vítězů, tak si její skvělou bronzovou jízdu užijte ještě jednou. ⛷ https://t.co/RxiGYxyYeU oblíbit odpovědět

O přesunutí startu přibližně o 300 metrů níže oproti tréninkům. „Mrzelo mě to, protože jsem přeci jenom v trénincích měla vždycky dobré mezičasy nahoře a pak spíš dole zpomalovala. Tu vrchní část trati, kde jsem se cítila líp, mi nakonec odstřihli. O to víc jsem se ale mohla soustředit na spodek a zlepšit moje chyby z tréninků.“

O rezervách a dalším vítězství Sofie Goggiaové. „Cítím se teď na lyžích lépe, ale pořád je na čem pracovat. Sofia jezdí skvěle a určitě si dneska zase zasloužila vyhrát. Myslím, že mám spoustu rezerv, na kterých bude potřeba zapracovat.“

O těžkých podmínkách na trati. Dneska to bylo trošku rodeo. Všichni měly z nějakého důvod problémy. Dole to bylo hrbolatý a střídalo se světlo a stín. Na ty boule nebylo moc vidět, takže to všechny holky dost rozhazovalo. Viděla jsem asi tři jízdy různých holek, i Sofii (Goggiaovou). Ta taky vypadala, že řeší jednu krizovou situaci za druhou. Ale takový to byl závod. Byl to sprint a každá malá chyba se počítala.

O motivaci před nedělním super-G. Já chodím na start vždycky s velkou chutí a nezáleží na tom, jaký mám předtím výsledek. Budu se na to těšit a dneska se připravím, jak nejlépe budu moct, abych se zítra mohla postavit silná na start.