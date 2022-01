Ledecké odpadla jedna ze sokyň pro Peking. Johnsonová riskovat nehodlá

Jedna z největších protivnic Ledecké byla v této sezoně Světového poháru ve sjezdech třikrát druhá.

Vždy nestačila jen na Italku Sofii Goggiaovou, která si poranila levou nohu v nedělním super-G v Cortině a její start na hrách v Pekingu je rovněž nejistý.

„Chtěla jsem to aspoň zkusit, ale nemyslím, že je to reálné ani chytré. Mohlo by to nadělat ještě více škody a nemohla bych závodit v ideální formě,“ uvedla Johnsonová na instagramu.

Johnsonová doufala, že na olympiádě výrazně vylepší sedmé místo ze sjezdu v Pchjongčchangu. „Moc jsem si přála stát se olympijskou vítězkou. Ale skutečnost je taková, že riskovat - a riskujete pokaždé - už za to nestojí,“ smířila se s absencí v Číně třetí žena průběžného pořadí sjezdu v SP.