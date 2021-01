Koudelka musí s kolenem na operaci. Přijde o zbytek sezony včetně MS v Oberstdorfu

V zimě se představil ve Světovém poháru jen ve třech prosincových závodech. V polovině Turné čtyř můstků odjel kvůli bolavému kolenu domů, aby se připravil na další část sezony a světový šampionát. Na něm bude nakonec chybět.

„Bohužel vaz v koleni při tréninku na můstku nevydržel. Pan doktor Marcel Staša po prohlídce rozhodl o operaci v co nejkratším čase. Samozřejmě mě mrzí, že přijdu o mistrovství světa a celý zbytek sezony, ale snažím se to brát pozitivně,“ uvedl Koudelka na webu lyžařského svazu.

Po plastice vazu bude rehabilitovat a doufá, že se vrátí na můstky co nejrychleji. „Nezbývá mi nic jiného, než se těšit na příští olympijskou sezonu,“ prohlásil s odkazem na Peking 2022 a dodal: „Bude to znít zvláštně, ale vždy jsem měl ze zdravotního hlediska nejhorší olympijské sezony. Proto věřím, že jsem si smůlu vybral teď a v olympijské sezoně budu připravený na sto procent.“

Vítěz pěti závodů Světového poháru loni v přípravě dvakrát spadl. Nejprve v červenci na středním můstku ve Villachu, kde si natáhl vazy v kotníku a měl bolavé rameno. Po měsíční rekonvalescenci a postupném zlepšování nevydrželo koleno po dlouhém skoku v polském Zakopaném. „Podlomilo se mi. Měl jsem ho vykloubené a křížové vazy naštěstí jen potrhané,“ říkal Koudelka v listopadu.

Od té doby se snažil dostat zpět do formy, ale koleno pořád zlobilo. „Cítil jsem, že koleno není úplně v pořádku a operaci bych se zřejmě nevyhnul,“ řekl Koudelka, kterému kondičně pomáhají i plány od vyhlášeného rakouského experta Haralda Pernitsche. „I když jsem měl hodně zranění, vždy jsem se dokázal dostat po fyzické a dynamické stránce zpátky do formy,“ uvedl český reprezentant.

V této sezoně tak Koudelka nepomůže zlepšit výkony českých skokanů, kterým se zatím nedaří. „Je to veliká ztráta. Roman v týmu chybí, je to znát,“ uvedl reprezentační trenér František Vaculík. „Výpadek Romana je pro nás citelnou ztrátou. Věřím, že se brzo uzdraví, aby mohl co nejdříve naskočit do přípravy na olympijské hry v příští sezoně,“ uvedl Jakub Janda, předseda skokanů na lyžích.

Reprezentace se pokusí vylepšit sezonu v německém Willingenu, kde závody SP absolvuje trio Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek a Vojtěch Štursa.