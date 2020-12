Turné bez diváků? Velmi zvláštní, nedovedu si to představit, říká Koudelka

Absence diváků, kterou si vynutila pandemie koronaviru, není jedinou strastí, s níž se Koudelka musí před Turné potýkat.

Kvůli nepříjemnému zranění kolena vynechal 31letý skokan první tři zastávky Světového poháru a do nové sezony naskočil až 18. prosince v Engelbergu, kde těsně neprošel kvalifikací.

Před jedním z vrcholů sezony, který se rozběhne v pondělí v Oberstdorfu a potrvá do 6. ledna, tak postrádá závodní praxi a stále bojuje s bolestí.

Jak jste na tom před Turné zdravotně?

Naštěstí žádnou nemoc nemám, ale koleno mě trápí hodně, to je velký problém. Kvůli němu jsem promeškal začátek sezony a teď jsem zkoušel skákat, ale bolí hodně. Teď přes Vánoce budu mít trochu klid a věřím, že do Turné se to ustálí.

V Engelbergu jste při prvním startu v sezoně těsně neprošel kvalifikací, co vám závod ukázal?

Mám pořád velké nedostatky, ale myslím, že na tom nejsem tak špatně, jak to vypadalo v Engelbergu. Den před závody jsme trénovali v Seefeldu, kde skoky byly dobré, ale pak mě to koleno začalo hodně bolet a celý víkend mě trošku limitovalo.

Do závodu jste ale nastoupil.

Bylo to těžké, ale hlavně jsem rád, že jsem si zazávodil. To byl můj cíl, nejel jsem tam s žádnými ambicemi na body a podobně. Nicméně myslím, že postoupit z kvalifikace v mých silách bylo a že se to nepovedlo, to byla taková kaňka.

Jak se tedy plánujete naladit na Turné, kde jste loni skončil sedmnáctý?

Teď je pro mě hlavně důležitý klid, potřebuji doléčit koleno. Když jsem byl na magnetické rezonanci, tak se ukázalo, že vazy jsou v pořádku, mám tam jenom nějaký otok nebo zánět u kosti a je to hodně bolestivá věc. Když skočím dál nebo dopadnu z výšky, tak mě to hodně bolí, takže přes Vánoce chci hlavně odpočívat a můžu trénovat věci, u kterých to nebolí.

Které to jsou?

Například dřepy s činkou, ale výskoky a dopady teď dělat nemůžu, což mě mrzí. Ale taková je situace, beru to tak, jak to je, a věřím, že s postupem času se to všechno bude lepšit.

Jaké to je naskakovat do takto důležité akce prakticky bez závodů a s přípravou ovlivněnou zraněním?

Nějak si to nepřipouštím, hlavně se těším, že budu závodit. Po létě, za které nemám vůbec nic naskákané a trénoval jsem jen, když to bylo možné, v posilovně, mi závodní rytmus hodně chyběl. Kdyby to nešlo ani na Turné, tak ze závodů odjedu, dám tomu zase chvíli klid a budu trénovat. Prioritou je pro mě určitě mistrovství světa, do kterého je ještě času dost.

Nebude pro vás Turné paradoxně snazší v tom, že odpadne stres a očekávání?

Těžko říct, to ukáže až Turné. Ale určitě tam nejedu nervózní nebo s tím, že bych musel přivést nějaký super výsledek. Věřím, že tam budu uvolněný a budu si skoky užívat, a když mě nebude bolet koleno, tak věřím, že i kvalita skoků půjde nahoru a že to bude lepší.

Čeká vás hodně nahuštěný program, máte obavu z jeho fyzické náročnosti?

Tohle vůbec nedokážu posoudit. Fyzicky jsem na tom ale velice dobře i co se týče síly v nohách, už jsem na nějakých devadesáti procentech, což je super. Ale když se pak skáče každý den, tak teprve uvidím, jak na to koleno zareaguje. Proto vůbec nevím, jestli celé Turné dojedu, nebo ne. Ale určitě bych ho chtěl dojet, každý závodní den a každý skok navíc je pro mě velké plus do dalších závodů.

Už jste připravený na to, že Turné bude letos bez diváků?

Přemýšlel jsem o tom hodně a abych řekl pravdu, nedovedu si to vůbec představit. Turné vždy bylo jedinečné tím, že tam chodilo strašně moc lidí a byla fantastická atmosféra. Teď to bude zvláštní a sám jsem zvědavý, jak to bude všechno probíhat a jak na to zareaguji. Ale že budeme bez diváků, je určitě obrovská škoda, protože Turné bylo velké lákadlo a také pro nás skokany to byl obrovský zážitek. Na druhou stranu je to pro všechny stejné, takže se s tím nějak srovnám.

Budou kvůli bezpečnostním opatřením náročnější přesuny z jednotlivých můstků?

Určitě ano, budeme muset být jenom na můstku nebo na hotelu. Do toho nás určitě budou několikrát testovat, takže to bude náročnější i psychicky, protože se už hodněkrát stalo, že člověku nic nebylo, byl dvakrát negativní a potřetí pozitivní. Takže z tohoto důvodu vyhlížím nervozitu z čekání na výsledky, abychom byli opravdu všichni negativní.

První závod absolvujete v Oberstdorfu, kde se na přelomu února a března koná mistrovství světa. Jak se vám líbí tamní můstek?

Mám ho rád, hodně jsme tam i jezdili trénovat. Letos to tedy kvůli pandemii nešlo, takže na něm nemám ani jeden skok, což mě docela mrzí. Ale můstek znám z dřívějška velmi dobře, profil máme naskákaný, takže si myslím, že v tomhle žádný problém nebude. Udělat si na můstku o pár skoků navíc je určitě příjemnější, než když tam rok a půl neskáčete a pak tam jedete rovnou na mistrovství světa.

Právě MS je vrcholem sezony, bude pro vás klíčem k úspěchu absolvovat do té doby co nejvíce závodů a dostat se tak do rytmu?

Pro mě je teď nejdůležitější, aby mě koleno nebolelo při tréninku. Když jsme se vraceli z Engelbergu, tak jsme se stavili ještě skočit si v Seefeldu a koleno mi umožní tak dva, maximálně tři skoky. Takže je důležité, aby koleno nebolelo a mohl bych třeba vynechat i nějaké závody a odjet někam potrénovat a udělat dvacet třicet skoků na velkém můstku. To by mi v tuhle chvíli pomohlo nejvíc.

Takže příliš nerozlišujete mezi závodními a tréninkovými skoky?

Přesně tak. Ale můstek se teď hledá těžko, sněhové podmínky nejsou ideální. Dalším problémem je pandemie, která omezuje cestování. Na velkém můstku totiž potřebujete, aby s vámi skákalo alespoň deset dvanáct dalších lidí, aby se stopa projela. Tohle mi tedy hodně chybí, ale snažím se to nahradit závody.