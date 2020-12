Do závodu Turné v Ga-Pa se kvalifikovali Kožíšek a Polášek, neuspěl Koudelka

Nejvíce se z Čechů dařilo Kožíškovi, jenž po skoku 129 metrů obsadil 38. místo a v pátek ho v prvním kole čeká k.o. souboj s Norem Robertem Johanssonem. Polášek byl klasifikován na 45. pozici a pokusí se uspět proti polskému favoritovi Kamilu Stochovi, dvojnásobnému vítězi Turné a druhému muži z úvodního závodu v Oberstdorfu.

Dlouholetá česká jednička Koudelka, který není ještě zdravotně v pořádku pro prodělaném zranění kolena, zůstal v kvalifikaci šestý pod čarou.

Šek na 5000 eur za kvalifikační vítězství získal Slovinec Anže Lanišek, jenž díky skoku 139 metrů porazil o půl bodu vedoucího muže Světového poháru Halvora Egnera Graneruda. Nor předvedl nejdelší pokus dne 143 metrů, ale nedoskočil do telemarku.

Dvojice pro 1. kolo závodu: Kožíšek - Johansson (Nor.)

Polášek - Stoch

Do kvalifikace nenastoupil třetí muž ze závodu v Oberstdorfu Marius Lindvik, jenž musel kvůli bolestem zubů odjet k zubaři do Innsbrucku. Dvaadvacetiletý Nor tak přišel o možnost obhajoby svého vítězství v Ga-Pa z minulého ročníku a také druhého místa v Turné, neboť s vynechaným závodem bude bez šance na slušný výsledek v celkovém pořadí.

Tradičním vyřazovacím systémem by se mělo v pátek skákat v tomto ročníku Turné poprvé. Po dodatečném zařazení do závodu polských reprezentantů, kteří kvůli původně pozitivnímu testu Klemense Muraňky na koronavirus neabsolvovali kvalifikaci, se závodu zúčastnili všichni skokani na Turné a do 2. kola postupovala třicítka jako v SP jen čistě podle bodového zisku.