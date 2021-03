Klaebova zlatá tečka. Norský běžec ovládl na MS i klasickou padesátku

Běh na lyžích

Muži - 50 km klasicky s hromadným startem: 1. Klaebo 2:10:52,2, 2. Iversen (oba Nor.) -0,7, 3. Bolšunov (Rus.) -1,4, 4. Krüger -8,9, 5. Holund (oba Nor.) -9,3, 6. Burman (Švéd.) -26,3, 7. Niskanen (Fin.) -32,1, 8. Musgrave (Brit.) -44,2, 9. Golberg (Nor.) -59,4, 10. Cologna (Švýc.) -59,8, ...25. Novák -4:10,1, 42. Knop -9:41,3, 49. Fellner (všichni ČR) -16:53,6.