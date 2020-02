Vítěz mládežnické olympiády Švancer asi bude závodit za Rakousko, kde žije

Patnáctiletý Švancer se narodil v Praze, ale kvůli jeho lyžování se rodina přestěhovala do Alp. „V Rakousku jsem se narodil jako lyžař. Jezdili jsme tam dva roky čím dál častěji, tak jsme se tam pak odstěhovali,“ řekl novinářům Švancer. Začínal se sjezdovým lyžováním, ale pak se přesunul k freestylu, který ho bavil víc.

Dostal se na gymnázium se specializovanou lyžařskou třídou. Mladí sportovci tam v zimní sezoně chodí do školy jen dva dny v týdnu, aby mohli trénovat a jezdit po závodech. Mimo sezonu mají naopak šestidenní školní týden včetně sobot.

Celkem studují o rok déle než běžní gymnazisté. „Z té školy jelo třináct lidí na mládežnickou olympiádu. Čtyři z nich vyhráli zlato a jeden bronzovou, to byl můj kamarád ze třídy,“ vyprávěl Švancer.

Z pohledu studia a fungování v Rakousku bude jednodušší, když změní občanství. Jakmile získá rakouské občanství, vyžádají si ho Rakušané do své reprezentace. To by se mohlo stát na konferenci Mezinárodní lyžařské federace (FIS) po této sezoně.

„My (Češi) bychom měli dát souhlas. Kdybychom ho nedali, tak mu akorát budeme způsobovat problémy, že by dva roky nesměl závodit. Nechceme mu házet klacky pod nohy,“ uvedl reprezentační trenér Roman Dalecký.

Je mu líto, že o takto talentovaného závodníka Česko přijde, ale po Švancerově přijetí na rakouské gymnázium se to dalo čekat. „Ty informace ze zákulisí jsme měli. Teď se to všechno jenom potvrzuje. Snažili jsme se, aby zůstal u nás. Nabídli jsme mu myslím dobré podmínky, ale nedohodli jsme se. Rodiče už jsou rozhodnutí. Oni tam bydlí, je to pro něj i pro rodiče jednodušší,“ doplnil kouč.

Sám Švancer o přestupu do Rakouska podrobně hovořit nechtěl. „Vypadá to, že už příští sezonu budu jezdit za Rakousko,“ poznamenal jen.

V českých barvách se představí ještě na závěr této sezony, kdy se v Deštném v Orlických horách 29. února uskuteční mužský závod finále Světového poháru. Podle reprezentačního kouče Daleckého může se svými triky bojovat i mezi dospělými o stupně vítězů.