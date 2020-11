Švancer skončil třetí v zimní verzi ankety o mladého sportovce Evropy

„Moc si toho vážím. Beru to jako odměnu za všechno, co se mi povedlo minulou sezonu. Chtěl bych poděkovat českému i rakouskému týmu a všem, kteří se na mých výsledcích a přípravě podílejí. Zároveň je to pro mě velká motivace do budoucna. Budu se snažit ukázat, že to je zasloužené ocenění, v této sezoně k tomu bude snad dost příležitostí,“ uvedl Švancer v tiskové zprávě lyžařského svazu.

Rodák z Prahy, který žije v Rakousku, získal na lednové olympiádě mládeže v Lausanne zlato v Big Airu a skončil čtvrtý ve slopestylu. Medaile mu těsně unikla i na loňském mistrovství světa juniorů. Třikrát už se představil i ve Světovém poháru.

Slavnostní vyhlášení se kvůli koronaviru nemohlo uskutečnit v květnu. O výsledcích ankety rozhodlo až hlasování zástupců členských států Evropského olympijského výboru na listopadovém online semináři.

Cena Piotra Nurowského je udělována od roku 2011, před pěti lety ji získal dráhový cyklista Jiří Janošek.