Lyžař Švancer vybojoval na olympiádě mládeže v Lausanne zlato v Big Airu

Švancer se stal teprve druhým českým vítězem v historii mládežnických her po sdruženáři Tomáši Portykovi.

Švancer si vynahradil čtvrté místo ze slopestylu, ve kterém po dvou jízdách vedl, ale nakonec zůstal po chybě a ztrátě lyže při posledním triku bez medaile. „Jsem samozřejmě moc rád, je to nejlepší možná odpověď na to čtvrté místo ze slopestylu. Před posledním skokem jsem byl pátý a trochu jsem si na ten slopestyle vzpomněl,“ řekl Švancer.

„Ale snažil jsem se to tentokrát udělat jinak a bez chyby a povedlo se to. Triple jsem skočil teprve podruhé v životě, takže to bylo docela napínavé, ale kouč mi věřil, tak jsem si věřil také,“ dodal.

Dosud měli Češi ve Švýcarsku na kontě dvě stříbra a bronz. Druhá místa obsadily rychlobruslařka Zuzana Kuršová a Diana Cholenská ve skikrosu, Štěpánka Ptáčková byla ve skoku na lyžích třetí.

V Lausanne se radovali z medailí také čeští hokejisté, kteří byli členy mezinárodních týmů ve formátu tři na tři. Štěpán Maleček a Zuzana Trnková získali zlato, Matyáš Šapovaliv přidal bronz. Jejich výsledky se ale do oficiálního hodnocení zemí nepočítaly. Stejně jako bronz Víta Chabičovského v curlingu, který byl s Číňankou Pchej Ťün-chang třetí v soutěži smíšených mezinárodních dvojic.

S medailovým ziskem 1-2-1 Češi vylepšili historické maximum. Před čtyřmi lety se z Lillehammeru vrátili rovněž se čtyřmi cennými kovy, ale bez zlata. Dohromady od roku 2012 vybojovali dvě zlaté, pět stříbrných a tři bronzové medaile.