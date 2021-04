Jak Česko ztrácí megatalent. Švancera k Rakousku připoutaly hory a škola

Je to deset dnů, co Matěj Švancer na juniorském světovém šampionátu akrobatických lyžařů v Krasnojarsku na nejvyšším stupínku za zvuku české hymny převzal svou druhou zlatou medaili. V těchto kulisách to bylo naposledy. Čerstvě sedmnáctiletý talent původem z Prahy bude od příští sezony reprezentovat Rakousko, kde od deseti let žije a trénuje.