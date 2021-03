Špičkové triky soupeřů jej dostaly pod tlak. A tak Švancer vytáhl světový unikát

Měl jste v plánu předvést tento skok už před šampionátem?

Je to docela vtipný, protože na závody většinou jedu s nějakým plánem a vím, jaké budu dělat triky. Jenže teď jsem před závody jeden trénink vynechal, protože jsem se učil do školy, a zrovna v tom tréninku všichni udělali strašně hustý triky, čímž mě docela dost dostali pod tlak. Ty triky byly na úrovni dospělé světové špičky.

Do složité pozice vás pak přímo ve finále dostal i Rakušan Daniel Bacher, který předvedl skvělou jízdu.

Udělal strašně těžký trik a tím mě donutil, abych udělal já ten svůj. Bylo to docela na knap.

ZPRAVODAJSTVÍ z Big Airu na juniorském MS

Switch quad cork 1800 jste v závodě předvedl jako první na světě, jaké na to máte ohlasy?

Většina lidí, kteří mě sledují na Instagramu nebo se koukají na moje videa, byli moc rádi. Líbilo se jim to a mě to samozřejmě potěšilo. Ale dostal jsem také pár ne úplně hezkých komentářů, třeba že to nemá styl, provedení je moc ploché a podobně. Styl to ani moc nemůže mít, je to dost specifický a člověk se v tom musí vyznat, aby to pochopil. Naštěstí takových komentářů moc nebylo.

Je v akrobatickém lyžování normální, že tak složité prvky skáčou i šestnáctiletí závodníci jako vy?

Vlastně moc ne. Do té doby, dokud si to užívám, tak je všechno v pořádku.

Jaké kousky tedy přijdou dál?

Mám nějaké prvky, které bych chtěl skočit, ale třeba tento trik jsem ani neměl v hlavě, že bych ho chtěl skočit na mistrovství v závodě. Nemám plán, které triky přesně budu v budoucnosti dělat, budu si užívat lyžování a když budu cítit, že mi to v ten den skáče, tak třeba udělám něco nového.

Na šampionátu jste získal dvě zlaté medaile, ceníte si více vítězství ze slopestylu nebo z Big Airu?

Z Big Airu, protože tam byl závod strašně napínavý a všichni dělali dost obtížné triky. Ale slopestyle se mi mockrát vyhrát nepodařilo, většinou jsem v něm upadl. Cením si tedy obou, ale každé úplně jinak.

Tréninkové kousky Matěje Švancera:

Akrobatickému lyžování jste dal v dětství přednost před alpským, proč jste se tak rozhodl?

Kvůli větší srandě, jen jsem si užíval skákání. Adrenalin taky určitě hrál roli, ale ne že by to bylo jen kvůli tomu. Třeba v alpském lyžování je také hodně nervozity, což sice není úplně adrenalin, ale i z nějakého v uvozovkách pouťáku jsem byl víc ve stresu než ze Světového poháru ve freeskiingu.

Co vás tedy na akrobatickém lyžování nejvíce baví?

Jezdit s kamarády. V alpském lyžování jsou všichni soupeři a ve freeskiingu jsme spíše kamarádi, vidíme se každý víkend.

Co je naopak nejtěžší?

Poznat dny, kdy to skáče a kdy ne. Když tohle někdo umí poznat, tak to většinou nepokazí.

Vy to očividně zvládáte. V čem vidíte svou největší přednost?

Když jsem dělal alpské lyžování, tak jsem chodil v Praze i na gymnastiku a měl jsem moc hodného trenéra Petra Novaka, který mě učil všechny figury. Vždycky jsem hodně rád skákal na trampolínách a dělal jsem všechno možné, což mi určitě pomohlo k tomu, abych se při freeskiingu orientoval ve vzduchu.

Na čem musíte zapracovat, abyste byl stejně úspěšný i v dospělých?

Musím mít všechny triky stylovější a jednotlivé prvky na sebe rychleji napasovat. Dospělí už totiž přesně vědí, co budou dělat, a mají všechny triky na sto procent, což já ještě nemám. Tohle budu muset pilovat.