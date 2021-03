Olympijská naděje pro Česko? Sotva, Švancer bude zřejmě závodit za Rakousko

Pokud ve vás výkony akrobatického lyžaře Matěja Švancera na juniorském mistrovství světa v Krasnojarsku vyvolaly myšlenky na to, že by mohlo mít Česko novou hvězdičku pro olympijské hry, nejspíš na to rychle zapomeňte. Brzy sedmnáctiletý dvojnásobný mistr světa bude od příští sezony pravděpodobně závodit za Rakousko, kde i s rodinou dlouhodobě žije. Českému svazu se pražského rodáka nepodařilo udržet ani štědrou nabídkou.