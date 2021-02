Talentovaná lyžařka Půbalová doběhla patnáctá na MS juniorů

Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování v Lahti a Vuokatti (Finsko) Běh na lyžích:

Muži do 23 let (15 km volně): 1. Lapalus (Fr.) 35:27,6, 2. Moch (Něm.) -13,8, 3. Andersen (Nor.) -18,7, ...25. Kozlovský -1:40,8, 38. K. Žalčík -2:37,3, 45. Kalivoda (všichni ČR) -3:18,4.

Ženy do 23 let (10 km volně): 1. Marciszová (Pol.) 28:13,6, 2. Lindströmová (Švéd.) -11,2, 3. Amundsenová (Nor.) -19,6, ...33. A. Nováková -2:38,0, 47. Holíková (obě ČR) -4:09,6. Junioři (10 km volně): 1. Moerk (Nor.) 24:26,6, 2. Stahlberg (Švéd.) -14,9, 3. Leveille (Kan.) -27,3, ...31. Pavlásek -1:56,7, 41. Kočandrle -2:16,1, 45. Zatloukal -2:27,5, 59. Strouhal (všichni ČR) -3:08,2.

Juniorky (5 km volně): 1. Stěpanovová 13:44,3, 2. Krupická (obě Rus.) -16,8, 3. Berganeová (Nor.) -27,4, ...15. Půbalová -1:00,0, 20. Byrtus -1:03,6, 48. Šibravová -1:49,7, 59. Prokešová (všechny ČR) -2:10,4. Severská kombinace:

Junioři - smíšená družstva: 1. Norsko 41:29,1, 2. Rakousko -4,0, 3. Itálie -52,0, …10. ČR (Šablatura, Koldovská, Hradilová, Konvalinka) -6:04,1.