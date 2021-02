Lyžařku Beranovou připravily kolize ve finále o medaili z juniorského MS

Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování v Lahti a Vuokatti (Finsko) Běh na lyžích - sprint klasicky: Muži do 23 let: 1. Těrentěv (Rus.), 2. Rysstad (Nor.), 3. Ardašev (Rus.), ...7. Černý, 19. Kalivoda (oba ČR). Ženy do 23 let: 1. Lohmannová (Něm.), 2. Macokinová (Rus.), 3. Lindströmová (Švéd.), ...5. Beranová, 15. Holíková, 18. A. Nováková (všechny ČR). Skok: Juniorky: 1. Björsethová (Nor.) 239,0 b. (98+92 m), 2. Pagnierová (Fr.) 218,5 (90+91), 3. Breclová (Slovin.) 213,0 (89+91,5), ...6. Ulrichová 194,1 (85+87,5), 29. Ptáčková 138,5 (78,5+74), 37. Jenčová (všechny ČR) 64,2 (71). Severská kombinace: Junioři: 1. Lamparter (Rak.) 26:24,3, 2. Baud (Fr.) -49,4, 3. Rettenegger (Rak.) -55,9, ...16. Konvalinka -3:27,0, 17. Šablatura -3:27,3, 34. Šimek (všichni ČR) -5:05,6.