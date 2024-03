Sdruženář Konvalinka si 28. místem v Lahti vyrovnal kariérní maximum v SP

Závod SP v severské kombinaci v Lahti (Finsko): 1. Lamparter 23:04,9, 2. S. Rettenegger (oba Rak.) -0,1, 3. Ilves (Est.) -51,8, 4. Geiger (Něm.), 5. Graabak (Nor.) oba -1:01,4, 6. Hirvonen (Fin.) -1:07,2, ...28. Konvalinka -3:20,4, 50. Vytrval (oba ČR) 6:17,5. Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. Riiber (Nor.) 1670, 2. S. Rettenegger 1311, 3. Graabak 1225, 4. Lamparter (Rak.) 1176, 5. Ilves 998, 6. Oftebro (Nor.) 879, ...49. Vytrval 36, 58. Konvalinka 17.