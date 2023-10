Krýzl vzdoruje osudu, v 37 letech se vrací na lyže po vážném zranění kolena

Před minulou sezonou se mu příprava extrémně povedla. „Všechno vycházelo nad moje očekávání. Strašně jsem se na sezonu těšil. Měl jsem to krásně v hlavě srovnané s vrcholem na mistrovství světa. I se to projevovalo na tréninku. A to, že se mi to pak takhle rozpadlo a nic z toho nebylo, tak všechny mrzelo. Bylo to docela kruté,“ vzpomínal zkušený český reprezentant.

Nebyl hned rozhodnutý, že se pokusí o další comeback po zranění. V jednu chvíli už chtěl kariéru ukončit, ale nedokázal se s tím smířit. Boj o návrat na zasněžené svahy ho motivoval při rehabilitaci operovaného levého kolena.

„Chtěl jsem věnovat hodně času rekonvalescenci. Tady ta motivace návratu mi pomáhá ji neošulit a přidat ještě extra čas navíc. Ale taky v tom asi hrálo roli, že lyžování jsem obětoval celý život a přišlo mi nefér ukončit to tak, jak se mi to stalo. Asi jsem chtěl ještě zvrátit osud a rozloučit se jinak než takhle, kdy vás osud fakt sejme. Srdce asi rozhodlo za mě, možná do určité míry i bláznovství,“ vykládal.

Koleno se postupně dává dohromady. „Ten úraz, že jsem si zpřetrhal vazy, je v perfektním stavu. Byl jsem na magnetické rezonanci a vnitřní struktury a všechno je super. Koleno je perfektně stabilní,“ ocenil. Jen ho trochu trápí místo, odkud brali lékaři štěp. „Tam cítím ještě nějaké pnutí a bolestivost. Ale údajně mírou zátěže a tím, že si to bude zvykat na lyžování, tak by to mělo postupně odeznít,“ přiblížil.

Zatím může lyžovat volně. I když ho srdce táhne do branek, zůstává opatrný. „Nechci nic uspěchat. Jsou to zkušenosti, zranění jsem měl v kariéře hodně. Občas se šeredně nevyplácí návrat uspěchat. Teď se to snažím držet v nějaké míře. Roupy, abych do toho vlétl, samozřejmě mám,“ vyprávěl.

Pokud vše půjde podle plánu, mohl by mezi brankami začít trénovat v polovině listopadu a ještě v prosinci by si rád vyzkoušel závody nižší kategorie. V lednu by pak chtěl absolvovat závody Evropského poháru v Rakousku a následně naskočit do kolotoče Světového poháru.

„Samozřejmě jsem si na sebe upletl bič v podobě očekávání, ale já jsem hrozně soutěživý a v těchto věcech asi i trochu blázen. Takže tuhle výzvu rád přijmu. Věřím, že jsem schopný ve svěťáku ještě něco předvést,“ řekl osmý slalomář MS 2009, který se v poslední době specializoval na obří slalom. V něm skončil devatenáctý na světovém šampionátu v roce 2021.