Běžec na lyžích Novák se cítí před MS dobře a chce atakovat elitní desítku

„Jsem malinko nervózní. Možná na to všechno myslím až moc. Nervozita je ale normální a značí, že jsem připravený. Z mentálního hlediska to není špatné,“ řekl Novák.

Šestadvacetiletý rodák z Karlových Varů bude na šampionátu plnit roli české jedničky. Formu však zatím nechtěl odhadovat. „Vše se uvidí až na závodech. Cítím se dobře. Chci se koncentrovat tak, abych během závodu věděl, že podávám dobrý výkon. A když to bude stačit na umístění do desátého místa, budu úplně nadšený. Počítal jsem soupeře, kteří na to mají, a je jich určitě víc než deset,“ doplnil.

Český reprezentant pronikl v této sezoně sedmkrát mezi patnáct nejlepších závodníků a třikrát byl v elitní desítce. Nejlepší výsledek zaběhl ve sprintu na Tour de Ski ve Val Müstair, kde skončil čtvrtý. Ve stejné disciplíně zahájí ve čtvrtek i mistrovství světa.

„To finále byl spíš takový výstřel. Normálně se pohybuju někde kolem desítky nebo patnáctky, takže nečekám, že zrovna na mistrovství světa by se mi to povedlo znovu. Když budu jezdit do pětky pravidelně, už bych se na to pak do budoucna víc zaměřil,“ uvedl Novák, který obsadil 11. příčku na Tour de Ski.

Ačkoliv vynechal poslední závody SP v Toblachu, posunul si už v této sezoně několik osobních rekordů. „Převažují pozitivní pocity. Povedla se Tour de Ski, jak v celkovém pořadí, tak super jednotlivými výsledky. I když jsem vynechal Davos a Toblach, jsem stále jedenáctý (v SP). O něčem takovém jsem snad ani nesnil. Vše šlo dle plánu,“ prohlásil Novák.

Před mistrovstvím světa se připravoval v Itálii a Česku. Formu ladil například ve vysoké nadmořské výšce v Livignu. „Je tam takové správné mikroklima, takže to byla sázka na jistotu. Strávil jsem tam nějaký týden navíc, udělal objemovou práci a najíždění do intenzity. Po návratu jsme jeli hlavně na intenzitu a rychlost. Myslím, že jsme přípravu kvalitně promysleli a povedlo se nám to přenést do reálu,“ líčil Novák.

Lyžařské mistrovství světa se koná v Planici poprvé. Výzvou budou podle Nováka vedle tratí také vysoké teploty, které by měly panovat minimálně v první polovině šampionátu. „To jsme v přípravě ani v této sezoně vůbec nezažili a je to trošku šok. Tělo na to není zvyklé a maximální výkon v takovém vedru je trochu jiný. Sedí mi spíš zima,“ řekl Novák

V Planici závodil naposledy v juniorské kategorii. „Když tu byl Světový pohár, tak jsem zde nejel ani jednou. Tratě jsou trochu rozšířené oproti tomu, co jsem si pamatoval. Zázemí je super, stadion je krásný a vede ještě dvě patra pod zem. Je to takové futuristické. Jsou tu populární skoky, ale doufám, že i na běh bude dobrá atmosféra,“ dodal Novák.