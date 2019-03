Já, legenda. Norský mladík Klaebo proměnil čtyři starty na MS ve tři zlata

Několikrát si dokonce vyjel vedle do stopy – jako by tím říkal: „Pořád jsem tady.“ Až pak najednou, 3,5 kilometru před cílem, sám norský showman zrychlil. Asi nečekal, že by se Usťugova tak jednoduše zbavil, a přece se to stalo. Jeho kamarád a týmový kolega Martin Johnsrud Sundby v cílovém prostoru jen nevěřícně kroutil hlavou.

„Ohlídl jsem se a najednou za mnou nebyl. Tak jsem znovu o něco zrychlil a pak už jsem ho neviděl,“ smál se poté v cíli mladý Nor. A tak je to s ním pořád. Když zrychlí, všem ujede.



Vítězí vždy a všude. Proto se po zlatech ze sprintu a sprintu dvojic Klaebo v rakouském Seefeldu stal trojnásobným mistrem světa. Proto je nejmladším běžcem na lyžích, který vyhrál olympiádu i Tour de Ski. Proto je už ve dvaadvaceti letech legendou.

Usain Bolt na lyžích

CNN o něm říká, že je to norský Justin Bieber. CBC ho zase přirovnává k herci Mattu Damonovi. Prý dělá z běžeckého lyžování sexy sport. Další ho zase titulují Usainem Boltem na lyžích.

Ano, Klaebo je světovou hvězdou. Klukem z plakátu, ke kterému momentálně vzhlíží většina mladých lyžařů. Vždyť ve dvaadvaceti letech dosáhl na všechny cenné trofeje, které běžecké lyžování nabízí. Vůbec ho to ale nezměnilo.

I pro 33letého Sundbyho je inspirací. „Je pro mě vzorem. To, jak se v tak mladém věku chová, je úžasné. Vyhrál toho tolik, a přitom zůstává normální,“ říká starší kolega.

Ne, nehraje si na hvězdu. Není namistrovaný, na své konkurenty se nedívá skrz prsty. S novináři mluví, kdykoliv potřebují. Na YouTube každý týden nahrává videa ze soukromí, které sleduje 50 až 100 tisíc lidí. Právě na nich ukazuje pravého Johannese. A fanoušci ho milují.

Kompletní sbírka

O Norech se často říká, že se narodili s lyžemi na nohou, a proto jsou na běžkách tak dominantní. Pravdou je, že se na lyže stavějí, co nejdříve to jde. I Klaebo na nich stál poprvé už ve dvou letech, kdy je dostal od dědečka k Vánocům. „Prý jsem pak v obýváku lyžoval celý Štědrý večer,“ vzpomínal po letech.

Byl to právě děda Käre Hösflot, kdo byl prvním Johannesovým trenérem. A o vnukovu přípravu se stará dodnes.

V mládí spolu na lyžích blbli, jak jen to šlo – z jediného důvodu: aby to malého Johannese nepřestalo bavit. Aby si lyžování neznechutil. „On pro mě znamená všechno. Je mým trenérem, dědečkem i nejlepším přítelem. Byl tady se mnou od úplného začátku, vždycky mě podporoval,“ opakuje nyní často vnuk v rozhovorech.

I v době, kdy Johannes o lyžích nechtěl ani slyšet. „Vlastně jsem skoro celé mládí prožil na fotbalovém hřišti a věřil jsem, že jednou opravdu budu profesionálním fotbalistou. Mí hrdinové nebyli běžci na lyžích, ale třeba Cristiano Ronaldo,“ popisoval.

Až s příchodem na střední školu se to změnilo. Tehdy u něj definitivně vyhrály běžky. A tak místo diskoték svým kamarádům dělal do deseti do večera řidiče, pak chodil spát, aby byl ráno fit na trénink.

Dlouho přitom žil až asketickým životem. Až do olympiády v Koreji odmítal mít přítelkyni. Pak ale potkal Pernillu Dosvikovou, a i to se změnilo. Nijak negativně ho to ale neovlivnilo.

Ve dvaadvaceti má tři zlata z olympiády, křišťálový glóbus za Světový pohár, stříbrný jehlan z Tour de Ski a teď i trio zlatých medailí z mistrovství světa. Sbírka je kompletní.