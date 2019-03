Sprint v Drammenu ovládli Klaebo a Fallaová, Novák skončil ve čtvrtfinále

sprint klasicky (1,2 km)

Muži: 1. Klaebo 2:37,90, 2. Brandsdal (oba Nor.) -0,89, 3. Jouve (Fr.) -2,17, 4. Fossli (Nor.) -3,34, 5. Svensson (Švéd.) -3,63, 6. Aune (Nor.) -4,01, ...29. M. Novák (ČR) vyřazen ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 32 závodů): 1. Klaebo 1281, 2. Bolšunov (Rus.) 1250, 3. Röthe 802, 4. Krüger 708, 5. Tönseth (všichni Nor.) 670, 6. Usťugov (Rus.) 633, ...112. M. Novák 16, 129. Pechoušek (ČR) 6.

Ženy: 1. Fallaová 2:56,12, 2. Jacobsenová (obě Nor.) -0,80, 3. Něprjajevová (Rus.) -1,06, 4. Nilssonová (Švéd.) -1,28, 5. Digginsová (USA) -5,38, 6. Svendsenová (Nor.) -7,59, ...v kvalifikaci 36. Beranová (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 26 z 32 závodů): 1. Östbergová (Nor.) 1329, 2. Něprjajevová 1327, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 1068, 4. Johaugová (Nor.) 960, 5. Digginsová 838, 6. Bělorukovová (Rus.) 804, ...57. Razýmová 82, 85. Schützová 21, 103. P. Nováková 7, 110. Beranová 5, 114. Janatová (všechny ČR) 2.