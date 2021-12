Jizerskou padesátku si vyzkouší Björgenová, pojede i Vrabcová-Nývltová

V elitní kategorii jsou přihlášeny všechny přední týmy a ve výběru Ragde jezdí i Björgenová, letos druhá ve slavném Vasově běhu.

Posledními českými vítězi Jizerské padesátky jsou Kateřina Smutná z roku 2017 a Stanislav Řezáč, který svého třetího triumfu dosáhl v roce 2012.

Proti mnohonásobné olympijské vítězce a mistryni světa se podobně jako kdysi ve Světovém poháru postaví Vrabcová-Nývltová, která se na čtyři závody dohodla na spolupráci s týmem eD system Silvini a dálkové běhy na lyžích bere jako přípravu na maratony.

„Mám dva měsíce, abych se na Jizerskou padesátku připravila a je pro mě čest, že pojedu,“ řekla Vrabcová-Nývltová, kterou šéf týmu Marek Pazderský oslovil při závodech na kolečkových lyžích. „Byla to náhoda, ale jsem ráda, že to udělal,“ usmála se Vrabcová-Nývltová.

Letos v únoru mohli kvůli vládním opatřením proti šíření covidu-19 v době konání v závodu startovat díky výjimce jen profesionálové. Amatéři směli trať absolvovat jen individuálně.

Organizátoři nadcházejícího ročníku ČEZ Jizerské padesátky věří, že tentokrát závod poběží i hobby lyžaři. Optimističtí jsou i samotní běžci, na všechny závody je momentálně přihlášeno přes 5 600 lyžařů.

„Největší zájem je o padesátikilometrovou trať, na kterou je už přes 3 600 zaregistrovaných,“ řekl novinářům David Douša, zástupce pořádající agentury Raul!.

Aktuálně platí koronavirová omezení a velké akce jsou zredukované na sto účastníků. „Zatím netušíme, jak to bude vypadat v době Jizerské padesátky. Kdyby to platilo, tak budeme schopni závod uspořádat ve třech dnech, akorát to bude znamenat složitější logistiku. Ale jsme připraveni dodržovat pravidla a věřit, že budou tentokrát rozumná,“ uvedl Douša.

Bude o co bojovat Dotace závodu, který je zařazen mezi čtyři vybrané elitní podniky zimy Grand Classics, je 9 000 eur (228 000 korun). Vítěz hlavního závodu získá 5 000 eur a novinkou bude prémie na Jizerce, z které si nejrychlejší běžec odnese 3 000 eur.

Jedním z tradičních účastníků padesátky je kardiochirurg Jan Pirk. „Minulý ročník měl zvláštní kouzlo, běželi jsme s batohy s občerstvením a mezi bunkrem a Smědavou si dělali piknik. Nikdo nikomu nelámal hůlky a byla dobrá stopa, ale chyběla krása setkávat se. Doufám, že s novou vládou zavládne smysluplnější situace a na horách si to užijeme,“ vykládal Pirk.

Pětašedesát procent běžců amatérů z minulého ročník věnovalo zaplacené startovné pořadatelům. Ti se jim letos chtějí odvděčit alespoň tím, že pro ně připraví speciální pozlacená čísla. „S poděkováním v asi třiceti jazycích národů, které padesátku jezdí,“ dodal Douša.

Celkem je od 11. do 13. února tradičně připraveno sedm závodů, včetně 25 km klasicky, třicítky volně, exhibičního sprintu či týmové firemní štafety.