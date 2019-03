Risk je zisk. Češka si v krkonošském kotli vystřihla životní slalom

V Evropském poháru míří za celkovým triumfem ve slalomu. A nyní se Capová ukázala i o úroveň výše, mezi nejlepšími. „Jsem šťastná. Bylo to těžké po psychické stránce, navíc některé brány byly takové kratší a na konci sezony trochu docházejí síly,“ vyprávěla, zatímco okolo hučeli spokojení fanoušci.

Ve Špindlerově Mlýně se dočkali povedených českých jízd. Capová bodovala ve Světovém poháru teprve počtvrté, dosavadním maximem bylo pro ni 19. místo.

I energie od krajanů pomohla.

„Úžasné. Děkuju lidem, strašně moc jich tady bylo,“ radovala se. „A šli slyšet po celou dobu. I na startu! Vnímala jsem pana komentátora Boučka, jak vykřikoval, že jedu. Jak to všude hučí. Je to krásný zážitek. Opravdu.“

V pátečním obřím slalomu na bodované příčky naději neměla, ale reprezentační trenérka Eva Kurfürstová dopředu cílila na slalom speciál: „V něm má Gábina fantastickou formu.“

A nebýt koncovky druhého kola, kdo ví, kde by se zastavila; od elitní desítky dělilo Capovou přesně půl sekundy. „První jízda byla o něco lepší,“ uznala. „Ve druhé mi asi začalo trochu docházet, přišla jsem si o něco pomalejší – snažila jsem se furt makat, ale cítila jsem, že nohy už nejdou tak, jako šly nahoře.“

Odměna za sezonu, těšilo Dubovskou Dvě Češky ve 2. kole slalomu, to je pro pořadatelskou zemi výborný stav věcí. „Mám za sebou ve všech směrech těžkou sezonu, nedařilo se mi. Tohle je odměna,“ kývla spokojená Martina Dubovská, 23. slalomářka dne. „Atmosféra byla perfektní, úplně úžasná. Už po cestě jsem slyšela dav, paráda. Tohle je topka! A taky bylo dobře, že jsem vynechala páteční obřák. S tátou v tom pořád bojujeme – já chci obřáky jezdit, ale on ví, že mám větší šance ve slalomu. Navíc jsem po MS v Aare měla angínu, brala antibiotika. Takže to rozhodnutí mělo svůj význam.“

Že dopoledne na Svatý Petr dopadal mokrý sníh, jí nevadilo: „Slalom se mi docela daří ve špatných podmínkách, ani jsem si nestěžovala. Na trati se mi navíc docela vyčasilo.“

A tak mohla prodat, co v ní je.

„Snažím se na sobě pracovat, více jezdit na risk. I v trénincích, nejen v závodech. Možná to mi pomohlo,“ dumala. „Teď ještě Evropský pohár. Vypadá to, že by mohlo být pódium skoro jisté, o první místo to ještě bude boj. Uvidíme. Za rok bych se chtěla dostat ve svěťáku do třicítky. Díky tomu, že mám dobré fisové body, startuju teď hned za ní, což je pak kvůli tratí jednodušší.“

A pokud by se na svahy pouštěla s kuráží a umem jako v rozbouřeném Špindlerově Mlýně, může klidně cílit ještě výše.