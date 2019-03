Když i hvězdy chválí. Světový pohár se do Špindlu vrátí, věří šéf závodu

Hvězdy alpského lyžování viděl Špindlerův Mlýn poprvé od roku 2011. Povedený comeback. „Říkaly nám to už po pátečním veřejném losování. Žasly, kolik se na ně v dešti večer přišlo podívat lidí,“ tlumočí Gottfried reakce sportovkyň. „Souhlasím s jejich komentáři. Věřím, že to tak cítili všichni. Že si to museli užít.“

A to tak, že další díl v Krkonoších by neměl být nereálný.

„Rád bych věřil tomu, že tohle všechno může pomoci, aby se sem svěťák vrátil. Ukázali jsme, že to umíme udělat po všech stránkách. Přál bych si to znovu - a rozhodně dřív než za osm let,“ říká Gottfried.

Za čtyři roky, kdy se otevírá okno v kalendáři FIS? „Může být,“ kývne. „Je to především diplomacie, nic jednoduchého. Vážím si lidí, co za to kopou a snaží se, aby tu svěťáky byly. Věřím tomu, že znovu udělají maximum, abychom se o tenhle event mohli se světem zase podělit.“

V pátek odpoledne pršelo, v sobotu ráno hustě sněžilo; právě tahle kombinace podle něj zařídila nejsložitější výzvu. „Připravit trať na první kolo slalomu bylo nejtěžší. A taky udržet pozornost i ve smyslu k divákům,“ líčí Gottfried. „Když začne sněžit a věci na sjezdovce se začnou mírně komplikovat, tak si člověk stejně musí vždycky uvědomit, že kromě závodnic tady má spoustu tisíc fanoušků. A musí se povést všechno.“

Bouřící „kotel“ bylo slyšet až na startu. A tak jako pěly na místní nadšence ódy lyžařky, Gottfried je návštěvníkům vrací rovněž.

„Diváci byli naprosto fantastičtí. Byli neuvěřitelně tolerantní a poslušní. Špindl žádnou zásadní blokádu neabsolvoval,“ uvedl.

Hektické dny končí. Co přinesou, ukáže budoucnost - potenciální přínosy mohou být klidně dlouhodobé.

„Věřím tomu, že je to suprová prezentace nejen českého lyžování, ale obecně Česka, českých hor,“ soudí ředitel závodu. „Že to ukazuje hlavně mladým, že je lyžování krásný sport, který u nás spousta lidí zaplaťpámbů miluje. A že když to teď mohly děti vidět naživo, tak nám to do budoucna třeba přinese další superhvězdu, co bude jednou podobně slavná jako Ester Ledecká nebo Petra Vlhová.“