Počasí škrtá sjezd z finále SP. Trofeje pro Feuze a Goggiaovou, Ledecká osmá

Konečné pořadí sjezdu SP ve sjezdovém lyžování Muži (po 7 závodech): 1. Feuz (Švýc.) 486 b., 2. Mayer (Rak.) 418, 3. Paris (It.) 338, 4. Clarey (Fr.) 272, 5. Kriechmayr (Rak.) 267, 6. Baumann (Něm.) 196. Průběžné pořadí SP (po 33 z 36 závodů): 1. Pinturault (Fr.) 1100, 2. Odermatt (Švýc.) 1069, 3. Meillard (Švýc.) 760, 4. Schwarz (Rak.) 754, 5. Mayer 700, 6. Kriechmayr 675. Ženy (po 7 závodech): 1. Goggiaová (It.) 480, 2. C. Suterová 410, 3. Gutová-Behramiová (obě Švýc.) 383, 4. Johnsonová (USA) 330, 5. Weidleová (Něm.) 265, 6. Pirovanová (It.) 220, ...8. Ledecká (ČR) 206. Průběžné pořadí SP (po 29 z 32 závodů): 1. Vlhová (SR) 1352, 2. Gutová-Behramiová 1256, 3. Gisinová (Švýc.) 1025, 4. Shiffrinová (USA) 915, 5. Bassinová 840, 6. Brignoneová (obě It.) 817, ...12. Ledecká 453, 41. Dubovská (ČR) 159.