Gutová ovládla sjezd ve Val di Fassa, na čele SP střídá Vlhovou

SP v sjezdovém lyžování ve Val di Fasse (Itálie) Ženy - sjezd 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:23,93, 2. Siebenhoferová (Rak.) -0,02, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,26, 4. Weidleová (Něm.) -0,33, 5. Johnsonová -0,36, 6. Lieová (Nor.) -0,82, 7. Gagnonová (Kan.) -0,84, 8. Pirovanová (It.) -0,90, 9. Gisinová (Švýc.) a Vlhová (SR) obě -1,12.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 8 závodů): 1. Goggiaová 480 b., 2. Johnsonová a C. Suterová obě 330, 4. Gutová-Behramiová 283, 5. Ledecká (ČR) 206, 6. Weidleová 205. Průběžné pořadí SP (po 23 z 33 závodů): 1. Gutová-Behramiová 1047, 2. Vlhová 1018, 3. Gisinová 836, 4. Bassinová (It.) 744, 5. Goggiaová 740, 6. Brignoneová (It.) 651, ...10. Ledecká 453, 52. Dubovská (ČR) 85.