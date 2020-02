Největší nesmysl všech dob, výsměch! Lyžaři chtějí zrušit paralelní závody

„Celý tenhle paralelní humbuk! To, že to je součástí Světového poháru, je ten největší nesmysl všech dob. S lyžařským sportem, který tak milujeme, to nemá nic společného. Musí to pryč ze Světového poháru,“ řekl expert televizní stanice ARD v rozhovoru pro rakouský list Kronen-Zeitung.

Představitelé FIS ve snaze přilákat mladší publikum zavádějí do sjezdového lyžování nové formáty, jako jsou týmové soutěže nebo právě paralelní slalomy a obří slalomy. V této sezoně se poprvé za paralelní disciplíny uděloval samostatný křišťálový glóbus, mezi muži ho po dvou závodech získal Francouz Loic Meillard. Ženy mají v plánu závody tři.

Podle Neureuthera není při paralelních závodech prostor předvést opravdové slalomářské umění. „Prosím, milí lidé z FIS, tohle musí skončit. Nejsme přeci snowboardisté,“ vzkázal.

Už po nedělním paralelním obřím slalomu SP v Chamonix se na tento formát snesla kritika některých závodníků. „Jsem znechucený. Dělají z nás figurky v show a ne opravdové sportovce,“ prohlásil elitní francouzský slalomář Alexis Pinturault. „Měli bychom zahájit bojkot?“ zeptala se další slalomářská hvězda Daniel Yule ze Švýcarska.

FIS ale s paralelními soutěžemi počítá i do budoucna. Týmový závod byl už v roce 2018 součástí olympijského programu, v roce 2021 se bude na mistrovství světa bojovat o medaile i mezi jednotlivci.