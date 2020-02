Paralelní obří slalom v Chamonix vyhrál Meillard a získal malý globus

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Chamonix Muži - paralelní obří slalom: 1. Meillard, 2. Tumler (oba Švýc.), 3. Schmid (Něm.), 4. Ford (USA), 5. Kranjec (Slovin.), 6. Favrot (Fr.), 7. Kilde (Nor.), 8. Maurberger (It.), 9. Gstrein (Rak.), 10. Kristoffersen (Nor.). Konečné pořadí paralelních disciplín (po 2 závodech): 1. Meillard 129, 2. Windingstad (Nor.) 103, 3. Luitz (Něm.) 82, 4. Tumler 80, 5. Schmid a Leitinger (Rak.) oba 73. Průběžné pořadí SP (po 29 z 44 závodů): 1. Kristoffersen 903, 2. Kilde 856, 3. Pinturault (Fr.) 842, 4. Mayer (Rak.) 692, 5. Feuz (Švýc.) 617, 6. Kriechmayr (Rak.) 588, ...132. Zabystřan (ČR) 12.