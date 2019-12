První triumf pro Windingstada. Ovládl paralelní obří slalom v Alta Badii

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Alta Badii Muži - paralelní obří slalom: 1. Windingstad (Nor.), 2. Luitz (Něm.), 3. Leitinger (Rak.), 4. Nestvold-Haugen, 5. Braathen (oba Nor.), 6. Rönngren (Švéd.), 7. Kristoffersen (Nor.), 8. Murisier (Fr.). Průběžné pořadí SP (po 11 z 44 závodů): 1. Kristoffersen 379, 2. Kriechmayr (Rak.) 312, 3. Pinturault (Fr.) 302, 4. Kilde (Nor.) 294, 5. Mayer (Rak.) 257, 6. Paris (It.) 249.