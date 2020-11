Talent s podlomeným zdravím. Běžkyně Havlíčková nemůže trénovat s reprezentací

Účastnice zimních olympijských her 2018 se při lednovém závodě SP v Novém Městě na Moravě potýkala s bolestmi holení, které ji pak trápily zbytek sezony. Tím ale zdravotní komplikace zdaleka nekončily.

„Myslím, že se trochu sečetly věci, kterým jsem v minulosti nepřikládala takovou důležitost. Byla jsem opravdu hodně unavená a některé dny jsem sotva vstala z postele. Vždycky jsem plná energie, i pro mě to byla úplně nová a neznámá situace. A do toho jsem chytla covid,“ popisovala nadějná česká běžkyně.

Postupně se pouští do tréninku, aby se mohla vrátit. „Všechno se bude odvíjet od mého zdravotního stavu. Je možné, že se vrátím ke konci této sezony, nebo se rozhodneme, že se budu připravovat primárně až na následující sezonu,“ dodala.

Po jarních individuálních trénincích se česká reprezentace připravovala v červnu na Božím Daru, v červenci v Harrachově a v srpnu Livignu. Situaci zkomplikovalo zářijové soustředění v Oberhofu, kde využívali i tunel se sněhem. To muselo skončit předčasně, protože se většina týmu nakazila koronavirem.

Následovala tak pauza a až poslední měsíc strávili čeští běžci na sněhu ve Finsku. „Olympijské centrum v Rovaniemi nám poskytlo výborné podmínky. Kromě sněhu jsme měli k dispozici vlastní jídelnu, vlastní časová okna v posilovně, vlastní hotelové patro... Pokud jsme sami nechtěli, nikoho jsme nepotkali,“ popisoval trenér ženského týmu Jan Franc.

Česká jednička Kateřina Razýmová se dlouhého pobytu v Rovaniemi trochu obávala, ale nakonec ho snášela dobře.

„Já jsem domácí mazlíček, určitě bych radši byla doma, ale ta situace to neumožňovala. Mně konkrétně hodně pomohlo nastavení dnů, které jsme tam měli. Bydleli jsme na apartmánech, měli jsme možnost sami si vařit a stravovat se po svém. Simuluje to běžný čas v životě jako doma, takže mi to uteklo,“ vyprávěla.

Z Rovaniemi se česká výprava přesunula do Ruky, kde v pátek začne nový ročník Světového poháru.