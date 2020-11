Nové Město bez diváků? Přišli bychom o nejlepší atmosféru, děsí se Novák

„Pokud by v Novém Městě nebyli diváci, tak by Světový pohár přišel o jednu z nejlepších diváckých kulis, v tomhle jsou Češi opravdu skvělí,“ pochválil Novák atmosféru domácích závodů.

„Přestože běžecké lyžování u nás aktuálně není úplně top sport, tak lidi prostě přijdou a vytvoří neskutečnou atmosféru.“

Program první zastávky SP ve finské Ruce Pátek 27. 11.

sprint mužů a žen (12:30 SEČ) Sobota 28. 11.

závod žen na 10 km klasicky (9:40 SEČ)

závod mužů na 15 km klasicky (12:45 SEČ) Neděle 29. 11.

stíhací závod žen na 10 km (11:50 SEČ)

stíhací závod mužů na 15 km (12:50 SEČ)

Sportovci, běžce na lyžích nevyjímaje, se však nyní musí s absencí fanoušků vyrovnat. Novák věří, že bude příznivcům dělat radost svými výkony, česká mužská jednička vstoupí do nové sezony už v pátek ve finské Ruce.

S jakými výsledky byste byl v sezoně spokojený?

Mám sen být okolo desátého místa a myslím, že se mi to může podařit. Musí se sejít hodně věcí a aby se to podařilo na Tour de Ski nebo na mistrovství světa, tak to musí být ještě větší štěstí než normálně. Bude to náročné, ale myslím, že to půjde zvládnout. Doufám v to, protože chci od sebe vidět nějaký progres a stabilitu na horních příčkách.

Co od sebe čekáte v prvních závodech?

Ve sprintu bych rád postoupil, takže do třicátého místa. Vzhledem k tomu, jaká byla realita v posledních letech, tak bude velký úspěch, když se nám podaří postoupit z kvalifikace. V distančních závodech bych taky rád byl do třicítky.

Před startem Světového poháru jste vyhrál přípravný závod, jak vás to může nakopnout?

V závodě startovali Poláci a Japonci, kteří v Rovanie také byli na soustředění, i nějací Finové. Byl to spíš tréninkový závod, ale jsem rád, že jsme si mohli alespoň trochu zazávodit. S výkony jsem spokojený, jen jsem na oba závody zvolil horší lyže, protože na okruhu bylo hodně kamenů a nechtěl jsem si zničit dvoje tréninkové rakety. V sobotu to vyšlo, v neděli bohužel lyže moc nejely.

Ovlivnila vás v přípravě současná situace kolem koronaviru?

Na jaře jsme odsunuli některá soustředění na pozdější termín a každý z týmu jsme trénovali odděleně a zvlášť, což byl na jaře asi jediný zádrhel, protože ve skupině je trénink přeci jen jiný, než když je člověk sám.

Poté už jste trénovali normálně?

Ne, další zádrhel přišel v září v německém Oberhorfu, kde jsme byli lyžovat i v lyžařské hale, tak se bohužel tým nakazil koronavirem a museli jsme odcestovat domů do karantény. Mně všechny testy vyšly negativní, po týdnu jsem se vrátil do tréninku a nebyl to pro mě problém. Zbytek týmu kromě jednoho člena se ale bohužel nakazil.

Ale nedávné soustředění přímo ve Finsku už se vydařilo.

Byli jsme měsíc v Rovanie, kde jsme měli zajištěné testování, karanténu i všechny podmínky, takže jsme byli v bezpečí. Příprava pro mě proběhla úplně v pořádku, možná nejlíp, kdy byla. Moc se těším na sezonu, doufám, že to prodám, protože speciálně teď na podzim jsem cítil velkou formu.

Český servisní tým bude mít pro novou sezonu k dispozici nový nákladní vůz, jak vám to jako závodníkům může pomoci?

Vidím v tom samé plusy, byť nepřímo, ovlivní to i nás závodníky. Servismani budou mít více energie, více času, nebudou tolik nemocní a budou se nám moci více věnovat, budou mít ve všem větší systém a pořádek. Servis je hodně důležitý, možná stejně jako náš sportovní výkon. Protože když vám ty lyže nejedou, nemůžeme se s nikým poměřovat, obzvláště s velkými národními týmy z Norska a Švédska.